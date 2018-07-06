СМИ: игрок сборной Англии Варди пропустил тренировку и, вероятно, не сыграет со шведами

Английский нападающий получил травму паха в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

ТАСС, 6 июля. Нападающий сборной Англии по футболу Джейми Варди в пятницу утром пропустил тренировку команды из-за травмы. Об этом сообщает телеканал Sky Sports. Во вторник сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходил на стадионе "Спартак" в Москве, одержала победу над командой Колумбии. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти англичане оказались сильнее - 4:3. Отмечается, что в концовке матча форвард получил травму паха. Также сообщается, что именно Варди должен был исполнять пятый пенальти в послематчевой серии, но из-за повреждения его заменил Эрик Дайер.

BREAKING: @vardy7 to take part in warm-up with @England squad but will not train and is unlikely to play against Sweden. #SSN pic.twitter.com/uFlJ5IVfsO — Sky Sports News (@SkySportsNews) 6 июля 2018 г.