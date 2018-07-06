Все билеты на матч ЧМ-2018 Россия - Хорватия проданы

Российская команда сыграет со сборной Хорватии в Сочи 7 июля

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Все билеты на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Хорватии и России, проданы, сообщил ТАСС в пятницу замгубернатора Краснодарского края Николай Долуда, курирующий подготовку и проведение чемпионата со стороны администрации региона.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск. Хорватская команда прилетела в Сочи в понедельник. Ожидается, что к матчу прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого даже организованы несколько чартеров из Загреба. Российские футболисты прибыли в четверг.

"На матче Россия - Хорватия мы ожидаем порядка 7-10 тыс. иностранных болельщиков. Стадион будет заполнен на 100% - все билеты на игру проданы. Этот матч, как вы знаете, пользуется повышенным интересом - в Сочи прибудут дополнительные поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова. Увеличено также количество чартерных авиарейсов", - сказал Долуда.

Он отметил, что перед матчем были проведены дополнительные занятия с контролерами-распорядителями, волонтерами и сотрудниками охраны. Все системы безопасности исправны. Накануне игры проведена комплексная проверка оборудования и всех инженерных систем стадиона.

"Город и стадион полностью готовы к приему гостей матча 1/4 финала. Надеемся на зрелищную игру", - добавил вице- губернатор.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).