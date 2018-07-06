ФИФА пригласила на финал ЧМ-2018 в Москву застрявших в таиландской пещере школьников

Президент Международная федерация футбола отметил, что организация следит за новостями о спасательной операции

БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила тренера и 12 школьников, обнаруженных в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде, на финал чемпионат мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля. Об этом говорится опубликованном в пятницу письме президента ФИФА Джанни Инфантино, которое было направлено в адрес Футбольной ассоциации Таиланда.

"Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу - 2018 в Москве в качестве наших гостей", - сказал Инфантино. В ФИФА отметили, что следят за новостями о спасательной операции с 23 июня.

Сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Таиландские власти организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.