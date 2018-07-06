историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
6 июля, 10:13
Более 300 тыс. постов на странице ЧМ-2018 в "ВКонтакте" посвящены Роналду, 75 тыс. - Месси
Криштиану Роналду
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
6 июля, 17:00
1/4 финала
УругвайФранция
6 июля, 21:00
1/4 финала
БразилияБельгия
7 июля, 17:00
1/4 финала
ШвецияАнглия
расписание всех игр
Более 1 млн человек подписаны на официальную страницу чемпионата в соцсети

ТАСС, 6 июля. Более 300 тысяч сообщений о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовано на официальной странице чемпионата мира по футболу 2018 года в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола.

Сборная Португалии выбыла из турнира на стадии 1/8 финала, проиграв команде Уругвая. В четырех матчах чемпионата мира Роналду отметился четырьмя голами и делит по этому показателю второе место с бельгийцем Ромелу Лукаку.

К старту четвертьфинальных матчей на странице чемпионата мира опубликовано более 1 млн сообщений, из которых более 75 тысяч посвящены капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. Аргентинцы в 1/8 финала турнира уступили команде Франции (3:4).

Число подписчиков страницы превысило отметку в 1 млн человек. Пик активности пользователей пришелся на 1 июля, день матча 1/8 финала между сборными Испании и России (1:1, 3:4 - по пенальти), когда количество "лайков" на странице превысило 1,2 млн, а число уникальных пользователей - 9,5 млн (примерно 10% ежемесячной аудитории "ВКонтакте".) В общей сложности контент страницы чемпионата мира посмотрело более 22 млн человек.

В пятницу стартует четвертьфинальный раунд чемпионата мира. В этот день пройдут игры Уругвай - Франция (начало - 17:00 мск) и Бразилия - Бельгия (21:00 мск). Турнир завершится 15 июля финальным матчем в московских "Лужниках".

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Сборная Англии не будет тренироваться на "Самара-Арене" перед 1/4 финала ЧМ со шведами
6 июля, 10:51
Все билеты на матч ЧМ-2018 Россия - Хорватия проданы
6 июля, 10:44
СМИ: игрок сборной Англии Варди пропустил тренировку и, вероятно, не сыграет со шведами
6 июля, 10:33
ФИФА пригласила на финал ЧМ-2018 в Москву застрявших в таиландской пещере школьников
6 июля, 10:20
Более 300 тыс. постов на странице ЧМ-2018 в "ВКонтакте" посвящены Роналду, 75 тыс. - Месси
6 июля, 10:13
Тарханов считает, что на ЧМ-2018 слишком много остановок из-за нарушений
6 июля, 03:42
Сочи, Нижний Новгород, Казань и Самара готовятся к своим последним матчам ЧМ-2018
6 июля, 02:06
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White