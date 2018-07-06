Более 1 млн человек подписаны на официальную страницу чемпионата в соцсети

ТАСС, 6 июля. Более 300 тысяч сообщений о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовано на официальной странице чемпионата мира по футболу 2018 года в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола.

Сборная Португалии выбыла из турнира на стадии 1/8 финала, проиграв команде Уругвая. В четырех матчах чемпионата мира Роналду отметился четырьмя голами и делит по этому показателю второе место с бельгийцем Ромелу Лукаку.

К старту четвертьфинальных матчей на странице чемпионата мира опубликовано более 1 млн сообщений, из которых более 75 тысяч посвящены капитану сборной Аргентины Лионелю Месси. Аргентинцы в 1/8 финала турнира уступили команде Франции (3:4).

Число подписчиков страницы превысило отметку в 1 млн человек. Пик активности пользователей пришелся на 1 июля, день матча 1/8 финала между сборными Испании и России (1:1, 3:4 - по пенальти), когда количество "лайков" на странице превысило 1,2 млн, а число уникальных пользователей - 9,5 млн (примерно 10% ежемесячной аудитории "ВКонтакте".) В общей сложности контент страницы чемпионата мира посмотрело более 22 млн человек.

В пятницу стартует четвертьфинальный раунд чемпионата мира. В этот день пройдут игры Уругвай - Франция (начало - 17:00 мск) и Бразилия - Бельгия (21:00 мск). Турнир завершится 15 июля финальным матчем в московских "Лужниках".