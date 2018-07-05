Тарханов считает, что на ЧМ-2018 слишком много остановок из-за нарушений

Больше всего нарушений на чемпионате мира совершили футболисты сборной России, которые сфолили 70 раз за четыре матча

ТАСС, 6 июля. В матчах на чемпионате мира по футболу в России много остановок, так как игроки часто нарушают правила. Такое мнение высказал бывший помощник главного тренера сборной России Александр Тарханов, слова которого приводит "Газета.Ru".

"И руками хватают, и сбивают сзади, поэтому естественно, что много остановок", - поделился мыслями Тарханов.

Специалист отметил матч 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии (1:1 - основное и дополнительное время, 4:3 - по пенальти) как пример игры с множеством нарушений и остановок. "Если брать матч сборных Англии и Колумбии, то вот там минут 20 валялись и с судьей спорили", - добавил Тарханов.

Больше всего нарушений на чемпионате мира совершили футболисты сборной России, которые сфолили 70 раз за четыре матча. Колумбийцы занимают второе место (63 за 4), сборная Южной Кореи также нарушила правила 63 раза, но за три игры. Меньше всех фолов совершили немецкие футболисты - 29 нарушений в трех матчах.