Сочи, Нижний Новгород, Казань и Самара готовятся к своим последним матчам ЧМ-2018

Сборная России в четверг прибыла в Сочи, где 7 июля проведет четвертьфинальную встречу против хорватов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Четверг стал третьим выходным днем чемпионата мира, впервые на турнире болельщики остались без футбола на два дня подряд. Стадионы в Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Самаре готовятся принять последние матчи в рамках мирового первенства. Сборная России лишь 5 июля прибыла в Сочи, где проведет четвертьфинальную встречу против хорватов, в то время как соперник прилетел в город еще в понедельник - на следующий день после победы над датчанами в матче 1/8 финала (основное и дополнительное время - 1:1, по пенальти - 3:2). При этом подопечные Станислава Черчесова успели провести утреннюю тренировку на базе в подмосковном Новогорске. В занятии приняли участие все футболисты, за исключением защитника Юрия Жиркова, продолжающего восстановление по индивидуальной программе. Полузащитник Алан Дзагоев, получивший травму по ходу первого тайма матча открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии (5:0), заявил, что восстановился от повреждения и сможет принять участие в четвертьфинальной встрече, хоть и тренировался в четверг с некоторыми ограничениями. "Был рецидив старой травмы, немного защемило спину. Сейчас все хорошо, сегодня тренировался в общей группе, готов к игре", - рассказал журналистам Дзагоев. Полузащитник ЦСКА также отметил, что залогом успеха сборной России на мировом первенстве во многом стала отличная атмосфера в коллективе. "У нас прекрасная атмосфера внутри команды и очень сплоченный коллектив. Если бы не он, то мы бы не добились того, что сейчас имеем. Мы постоянно переживаем друг за друга, спрашиваем про травмы, интересуемся здоровьем", - сказал Дзагоев.

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Сборная прибыла в Сочи в четверг вечером, и город встретил команду праздничной иллюминацией на телебашне, которая видна из разных концов курорта. У отеля команду встретили около 70 болельщиков, они размахивали флагами, дружно кричали "Вперед, Россия!" и "Ура!" Хорваты предельно сконцентрированы Сборная Хорватии в четверг также провела занятие - на тренировочном поле "Адлер-1". Команда тренировалась в полном составе - вернулся в общую группу полузащитник мадридского "Реала" Матео Ковачич, получивший повреждение плеча в матче с датчанами и некоторое время занимавшийся с ограничениями. Хорватская команда, как и сборная России, обойдется без тренировок на стадионе "Фишт", данное решение было принято с целью поберечь поле арены в Сочи. Защитник "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деян Ловрен отметил, что команда показывает на чемпионате мира в России отличный футбол, он рассчитывает, что этой команде удастся повторить результат соотечественников на чемпионате мира 1998 года, когда хорваты стали бронзовыми призерами. "Наша сборная сейчас хороша, команда помнит и уважает достижение сборной Хорватии двадцатилетней давности. Мы усердно работаем и надеемся, что тоже сможем сотворить нечто особенное", - сказал журналистам футболист. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович верит, что подопечным Черчесова удастся нивелировать преимущество соперника в классе за счет максимальной самоотдачи и выполнения тренерского плана. "Мы верим, что сборная России выложится на 200 процентов, как в матче с Испанией. Главное, выполнить тренерскую установку, мы видим, что эти установки срабатывают, нужно только четко и полностью их выполнять. Верим в ребят и в то, что они отдадут все силы", - сказал он ТАСС. В четверг Международная федерация футбола сообщила, что Хорватский футбольный союз оштрафован на 70 тыс. швейцарских франков за демонстрацию членами сборной Хорватии напитков неавторизованных марок на матче с датчанами. Кроме того, предупреждение вынесено вратарю команды Даниелу Субашичу за "демонстрацию месседжа личного характера".

Казань встречает бразильцев и бельгийцев Казань примет четвертьфинал с самой громкой вывеской, 6 июля на "Казань-Арене" сыграют команды Бразилии и Бельгии. Обе сборные прибыли в город в четверг. Команду Бразилии у отеля встретили около 500 фанатов с национальными флагами и песнями, которые они исполняли под аккомпанемент труб и барабанов. Городские власти встретили пятикратных чемпионов мира очередным граффити - вслед за огромными изображениями португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси не менее масштабные граффити с бразильцем Неймаром появились на здании, расположенном напротив гостиницы, в которую заселились бразильцы. Сама футболист оценил жест, выложив в Instagram фотографию с граффити с подписью "Эй, приятель, чего смотришь на меня?" Для бельгийцев шедевров уличного искусства не подготовили, но тоже встретили достойно. Напротив отеля, в котором остановилась сборная Бельгии, разместили три больших баннера с изображениями шестерых игроков команды - Ромелу Лукаку, Маруана Феллайни, Эдена Азара, Тибо Куртуа, Дриса Мертенса и Венсана Компани, а также со словами приветствия на английском языке. При этом городские власти отмечают, что баннеры превратятся в граффити - но только в случае победы бельгийцев над бразильцами. "Спасибо, Казань", - появилась ответная запись на русском языке в Twitter сборной Бельгии. На пресс-конференциях тренеры обеих команд обменялись реверансами. "Разница между нашими командами есть, да, по ряду критериев у нас много схожего, но у нас нет одного - мы никогда не выигрывали чемпионат мира", - заметил наставник бельгийцев Роберто Мартинес. Его бразильский коллега Тите отметил атакующие действия обеих команд. "Бельгия сильна тем, что созидает в игре, это, можно сказать, их знак качества. Наши команды играют в красивый футбол, у нас есть индивидуально сильные игроки, поэтому, думаю, это будет хороший матч", - сказал тренер. Также Тите сообщил, что в строй вернется защитник мадридского "Реала" Марсело, получивший травму в матче с сербами (2:0) на групповом этапе и пропустивший игру 1/8 финала против мексиканцев (2:0).

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