Футболист сборной Бразилии Данило больше не сыграет на чемпионате мира из-за травмы

Он получил повреждение левой лодыжки на тренировке в четверг

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Бразилии по футболу Данило из-за травмы выбыл до конца чемпионата мира в России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В четверг Данило на тренировке команды получил повреждение левой лодыжки. Для восстановления от травмы футболисту не хватит времени до конца чемпионата мира. При этом он останется с командой до окончания ее выступления на турнире.

Данило сыграл один матч на турнире. Он провел все 90 минут на поле в игре против команды Швейцарии (1:1). Перед вторым матчем группового этапа против костариканцев (2:0) он получил травму правого бедра и с тех пор не выходил на поле.

Сборная Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдет в Казани (21:00 мск).

Данило летом 2017 года перешел из мадридского "Реала" в английский "Манчестер Сити". В прошедшем сезоне он провел 38 матчей в составе команды, забив три мяча и отдав две результативные передачи. В составе сборной Бразилии, в которой защитник дебютировал в сентябре 2011 года, он провел 19 матчей.