Что ждет гостей в городах-организаторах ЧМ-2018 6 июля

В Калининграде болельщики смогут поучаствовать в ночном автомобильном квесте, а в Самаре для гостей турнира пройдет концерт с участием полицейских

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ночной автомобильный квест в Калининграде, концерт самарских полицейских в поддержку сборной России и международный фестиваль акусматики в Санкт-Петербурге ожидают гостей чемпионата мира по футболу в пятницу.

Подробнее о культурной программе для болельщиков в городах, принимающих игры турнира, - в материале ТАСС.

Концерт полицейских и "оркестр громкоговорителей"

В Самаре на склоне над Волгой в 18:00 мск в пятницу начнется концерт в поддержку сборной России по футболу, сообщила пресс-служба правительства региона. В программе примут участие оркестр Культурного центра ГУ МВД по области, Муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив "Лаборатория музыки".

"Приглашаем самарцев и гостей города на концерт, чтобы услышать самые известные и любимые музыкальные композиции в исполнении высокопрофессиональных музыкантов и в знак поддержки нашей футбольной команды под аккомпанемент оркестров исполнить песню "Калинка-малинка" - один из музыкальных символов России", - отметили в пресс-службе правительства Самарской области.

Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии пройдет в субботу в Сочи. Накануне в этом городе в Парке науки и искусства образовательного центра "Сириус" выступит симфонический оркестр.

"Легендарные хиты группы Queen из альбома Barcelona и советские песни о спорте прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Мы хотим показать футбольным болельщикам, что все мы - чемпионы, и пригласить на концерт "We are the champions", - рассказали в пресс-службе "Сириуса".

В Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра в пятницу откроется международный фестиваль, посвященный одному из новаторских музыкальных жанров ХХ века - акусматике. Он зародился во Франции в конце 1940-х годов и в 1974 году приобрел собственный инструмент - акусмониум, который представляет собой "оркестр громкоговорителей" разной направленности и мощности - их конфигурация придает объемность исполнению и восприятию музыки. В фестивале примут участие мастера акусматики из Франции, Австрии и России, каждый из которых представит авторскую программу из концертов, лекций и мастер-классов.

Ночной автоквест и казачий фотосалон

После просмотра на фестивале болельщиков в Калининграде матча 1/4 финала между сборными Бразилии и Бельгии будет дан старт ночному автомобильному квесту "Таинственный остров". Организаторы обещают "настоящее летнее приключение на ночных улицах города". Команды из пяти человек на автомобилях ждут экстремальные и логические задания и испытания, победители получат призы и подарки, сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

Несмотря на то, что в Ростове-на-Дону закончились матчи чемпионата мира, в городе продолжается культурная программа для болельщиков. К примеру, в "Шолохов-центре" (ростовская площадка Музея-заповедника Михаила Шолохова) в пятницу туристы смогут почувствовать себя казаками, примерив старинные костюмы и сфотографировавшись в них в фотосалоне. Вечером здесь же состоятся мастер-классы по изготовлению коврика из трав и по росписи деревянной игрушки.

На фан-фестах вновь зазвучит музыка

После двухдневного перерыва в городах, которые принимают матчи чемпионата, возобновится работа фан-зон. В Нижнем Новгороде, где в пятницу сыграют сборные Уругвая и Франции, хедлайнером фестиваля болельщиков станет российская поп-группа Artik & Asti. В Волгограде на фан-фесте будет организован концерт с участием местных коллективов и приглашенной группы из Санкт-Петербурга Electric Princesses.

В Казани, где в матче четвертьфинала сыграют команды Бразилии и Бельгии, 6 июля на фестивале болельщиков стартует национальная программа "Без Булдырабыз" ("Мы можем"). Перед гостями площадки выступят Государственный камерный хор Республики Татарстан, ансамбль танца "Казань", театр танца "Дорога из города", шоу-театр "Шарм" и театр русской песни "Ворожея".

Кроме национальной программы, болельщиков ждет концерт поп-рок-группы "Большой куш" и группы "Хитобои". Во второй половине дня на сцене фан-феста выступит квинтет Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова (Москва).