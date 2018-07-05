историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
6 июля, 00:10
Что ждет гостей в городах-организаторах ЧМ-2018 6 июля
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
6 июля, 17:00
1/4 финала
УругвайФранция
6 июля, 21:00
1/4 финала
БразилияБельгия
7 июля, 17:00
1/4 финала
ШвецияАнглия
расписание всех игр
В Калининграде болельщики смогут поучаствовать в ночном автомобильном квесте, а в Самаре для гостей турнира пройдет концерт с участием полицейских

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ночной автомобильный квест в Калининграде, концерт самарских полицейских в поддержку сборной России и международный фестиваль акусматики в Санкт-Петербурге ожидают гостей чемпионата мира по футболу в пятницу.

Подробнее о культурной программе для болельщиков в городах, принимающих игры турнира, - в материале ТАСС.

Концерт полицейских и "оркестр громкоговорителей"

В Самаре на склоне над Волгой в 18:00 мск в пятницу начнется концерт в поддержку сборной России по футболу, сообщила пресс-служба правительства региона. В программе примут участие оркестр Культурного центра ГУ МВД по области, Муниципальный концертный духовой оркестр и коллектив "Лаборатория музыки".

"Приглашаем самарцев и гостей города на концерт, чтобы услышать самые известные и любимые музыкальные композиции в исполнении высокопрофессиональных музыкантов и в знак поддержки нашей футбольной команды под аккомпанемент оркестров исполнить песню "Калинка-малинка" - один из музыкальных символов России", - отметили в пресс-службе правительства Самарской области.

Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии пройдет в субботу в Сочи. Накануне в этом городе в Парке науки и искусства образовательного центра "Сириус" выступит симфонический оркестр.

"Легендарные хиты группы Queen из альбома Barcelona и советские песни о спорте прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония". Мы хотим показать футбольным болельщикам, что все мы - чемпионы, и пригласить на концерт "We are the champions", - рассказали в пресс-службе "Сириуса".

В Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра в пятницу откроется международный фестиваль, посвященный одному из новаторских музыкальных жанров ХХ века - акусматике. Он зародился во Франции в конце 1940-х годов и в 1974 году приобрел собственный инструмент - акусмониум, который представляет собой "оркестр громкоговорителей" разной направленности и мощности - их конфигурация придает объемность исполнению и восприятию музыки. В фестивале примут участие мастера акусматики из Франции, Австрии и России, каждый из которых представит авторскую программу из концертов, лекций и мастер-классов.

Ночной автоквест и казачий фотосалон

После просмотра на фестивале болельщиков в Калининграде матча 1/4 финала между сборными Бразилии и Бельгии будет дан старт ночному автомобильному квесту "Таинственный остров". Организаторы обещают "настоящее летнее приключение на ночных улицах города". Команды из пяти человек на автомобилях ждут экстремальные и логические задания и испытания, победители получат призы и подарки, сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

Несмотря на то, что в Ростове-на-Дону закончились матчи чемпионата мира, в городе продолжается культурная программа для болельщиков. К примеру, в "Шолохов-центре" (ростовская площадка Музея-заповедника Михаила Шолохова) в пятницу туристы смогут почувствовать себя казаками, примерив старинные костюмы и сфотографировавшись в них в фотосалоне. Вечером здесь же состоятся мастер-классы по изготовлению коврика из трав и по росписи деревянной игрушки.

На фан-фестах вновь зазвучит музыка

После двухдневного перерыва в городах, которые принимают матчи чемпионата, возобновится работа фан-зон. В Нижнем Новгороде, где в пятницу сыграют сборные Уругвая и Франции, хедлайнером фестиваля болельщиков станет российская поп-группа Artik & Asti. В Волгограде на фан-фесте будет организован концерт с участием местных коллективов и приглашенной группы из Санкт-Петербурга Electric Princesses.

В Казани, где в матче четвертьфинала сыграют команды Бразилии и Бельгии, 6 июля на фестивале болельщиков стартует национальная программа "Без Булдырабыз" ("Мы можем"). Перед гостями площадки выступят Государственный камерный хор Республики Татарстан, ансамбль танца "Казань", театр танца "Дорога из города", шоу-театр "Шарм" и театр русской песни "Ворожея".

Кроме национальной программы, болельщиков ждет концерт поп-рок-группы "Большой куш" и группы "Хитобои". Во второй половине дня на сцене фан-феста выступит квинтет Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова (Москва).

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Что ждет гостей в городах-организаторах ЧМ-2018 6 июля
6 июля, 00:10
Сборные Бразилии и Бельгии сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу
6 июля, 00:06
Сборные Уругвая и Франции сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу
6 июля, 00:05
Сборные политиков и артистов России и Катара провели дружественный матч на Красной площади
5 июля, 23:12
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон планирует посетить финал ЧМ-2018
5 июля, 22:40
ФИФА оштрафовала Хорватский футбольный союз за нарушение маркетинговых правил на ЧМ-2018
5 июля, 22:31
Глава МВД и вице-премьер Италии Сальвини хотел бы приехать в Москву на финал ЧМ
5 июля, 21:58
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White