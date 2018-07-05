Сборные Бразилии и Бельгии сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

Встреча состоится в пятницу в Казани

КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Сборные Бразилии и Бельгии сыграют в пятницу в Казани в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Команды ярко провели предыдущие встречи турнира, показывая результативный атакующий футбол.

Матч начнется на "Казань-Арене" в 21:00 мск и может стать украшением чемпионата мира - если обе команды сыграют в своем привычном атакующем стиле. Благодаря звездным футболистам в линии полузащиты и нападения команды Бразилии и Бельгии в каждом матче доминировали на поле, показав при этом изрядный запас прочности.

Бразильцы три последние встречи выиграли с одинаковым счетом 2:0, достаточно легко справившись с попытками давления со стороны сербов на групповой стадии и мексиканцев в 1/8 финала. Тогда как сборная Бельгии совершила чудо в игре с командой Японии, на последних секундах вырвав волевую победу - 3:2, хотя еще на 68-й минуте она уступала - 0:2.

Сборная Бразилии под руководством Тите мощно завершила отборочный турнир в Южной Америке, подтверждая в России статус едва ли не главного фаворита чемпионата мира. Бразильцы показывают едва ли не самый сбалансированный футбол на турнире, успешно действуя в обороне и проводя результативные позиционные и быстрые атаки. Тройка атакующих игроков Виллиан - Филлипе Коутиньо - Неймар в каждом матче создает голевые моменты, при этом в групповом раунде основная опасность исходила от Коутиньо, а в матче с мексиканцами блеснул Виллиан. Неймар же забил на турнире два гола и организовал два мяча партнерам.

Не может пока забить нападающий Габриэл Жезус, хотя его сменщик Роберто Фирмино установил окончательный счет во встрече с мексиканцами. Пока Тите не провел ни одной тактической перестановки, все замены в основном составе происходят после травм. Однако в матче с бельгийцами ему придется обойтись без дисквалифицированного полузащитника Каземиро. Заменит его Фернандиньо, который не обладает такими оборонительными навыками, как выступающий за мадридский "Реал" Каземиро.

Вернется в основной состав и восстановившийся после травмы спины Марсело. При этом капитаном команды в четвертьфинальной встрече будет другой защитник - Миранда.

"Разница в том, что они уже выигрывали чемпионат мира"

А ведь от действий бразильцев в центре поля во многом будет зависеть исход четвертьфинала. В составе сборной Бельгии основные силы также собраны в центре поля, где лидерами являются Кевин де Брюйне и Эден Азар. Остановить их без Каземиро будет непросто.

Сборная Бельгии под руководством испанца Роберто Мартинеса также делает ставку на атакующую игру, при этом бельгийцы очень опасны на контратаках. Сильны бельгийцы и на "втором этаже", хотя в обороне нередко испытывают проблемы. Играет сборная Бельгии с тремя центральными защитниками, которые не слишком быстры. В четырех матчах турнира сборная Бельгии пропустила четыре гола, хотя во всех одержала победы.

Забили бельгийцы здесь больше всех - 12 голов, тогда как бразильцы отличились лишь семь раз. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил четыре мяча, хотя он не лучшим образом сыграл в 1/8 финала с японцами, не реализовав несколько голевых моментов.

По словам Мартинеса, сборные Бельгии и Бразилии во многом равны по таланту и классу игроков. "Разница лишь в том, что мы никогда, в отличие от бразильцев, не выигрывали чемпионат мира", - заявил Мартинес. "И в этом их преимущество, у соперника нет психологического барьера", - рассказал испанский специалист.

"Это серьезный вызов - сыграть на чемпионате мира против Бразилии. Мы по ходу турнира прибавляем, и в матче с японцами показали, на что способны", - заявил Мартинес.

16 лет назад победила Бразилия

В четырех матчах сборных Бразилии и Бельгии южноамериканцы победили трижды при одном поражении. В единственном матче на чемпионатах мира в 2002 году в 1/8 финала бразильцы победили - 2:0, завоевав в итоге свой пятый и последний на данный момент титул. Сборная Бразилии в седьмой раз подряд пробилась в 1/4 финала, на домашнем турнире 2014 года победив на этой стадии команду Колумбии - 2:1, финишировав в итоге лишь четвертой.

Бельгийцы во второй раз подряд вышли в четвертьфинал чемпионата мира, в 2014 году уступив аргентинцам - 0:1, а лучшим их достижением остается четвертое место в 1986 году.

Главным арбитром матча назначен Милорад Мажич из Сербии. Победитель в полуфинале 10 июля в Санкт-Петербурге сыграет с лучшей командой из пары Уругвай - Франция, которые свою четвертьфинальную встречу также проведут в пятницу.