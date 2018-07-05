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6 июля, 00:05
Сборные Уругвая и Франции сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной Уругвая
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Встреча состоится в пятницу в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июля. /ТАСС/. Сборные Уругвая и Франции сыграют в пятницу в Нижнем Новгороде в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. На предыдущей стадии команды оставили за бортом турнира сборные Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Уругвайская команда отправила домой чемпионов Европы из Португалии и теперь сыграет с вице-чемпионами континента. Французы, в свою очередь, расправились с вице-чемпионами мира из Аргентины в самом ярком матче нынешнего плей-офф - 4:3. В этой встрече дважды отличился французский форвард Килиан Мбаппе, которому нет еще 20 лет.

Победу же уругвайцам над командой Португалии принес дубль опытного нападающего Эдинсона Кавани, участие которого в четвертьфинальной игре под большим вопросом. Кавани выступает вместе с Мбаппе за французский клуб "Пари Сен-Жермен".

Травма Кавани в концовке игры со сборной Португалии омрачила красивую победу уругвайской команды, которой удалось дважды поймать соперника на контратаках. Сменивший Кавани форвард "Жироны" Кристиан Стуани забил в чемпионате Испании 21 гол, однако в классе он уступает Кавани, к тому же большую пользу приносит, когда его команды оказывают постоянное давление на оборону соперников. Но скорее всего сборная Уругвая вновь будет играть в привычный футбол, отдав инициативу французам и ожидая своего шанса.

Такая игра не раз приносила успех сборной Уругвая, которая на нынешнем турнире одержала победы в основное время во всех четырех матчах (такое удалось еще лишь бельгийцам). Пропустили подопечные Оскара Табареса лишь один гол, не усмотрев за португальским защитником Пепе. При этом в концовке игры с португальцами уругвайские футболисты очень умело отразили натиск Роналду и партнеров.

Дешам рассчитывает на форвардов

Сборная Франции одержала красивую победу над аргентинцами, даже уступая в счете по ходу второго тайма - 1:2. Однако в концовке навал соперника едва не принес ему победу, да и в целом французская сборная в 1/8 финала надежной в обороне не выглядела, и в этом хороший шанс для уругвайцев. При этом сборная Франции все четыре гола аргентинцам забила при скоростных атаках, которые уругвайские футболисты допускать не будут.

Если сборная Уругвая действует в двух нападающих, причем в случае отсутствия Кавани может изменить схему и сыграть в атаке с одиноким Луисом Суаресом, то Дидье Дешам выпускает на поле с первых минут сразу трех форвардов - Оливье Жиру, Антуана Гризманна и Мбаппе. Пока юный Мбаппе смотрится сильнее опытных партнеров, которые с игры на нынешнем чемпионате еще не забивали (Гризманн дважды реализовал пенальти). Если эти форварды смогут прибавить в коллективных действиях, сборную Франции будет сложно остановить.

Пропустит игру в Нижнем Новгороде дисквалифицированный полузащитник сборной Франции и итальянского "Ювентуса" Блез Матюиди. По словам Дешама, необходимо будет уделить особое внимание исполнению стандартных положений уругвайскими футболистами.

Статистика за Уругвай

В восьми матчах с командой из Уругвая французы сумели победить лишь однажды (в товарищеском матче в Париже в 1985 году), причем на чемпионатах мира дважды сыграли вничью и один раз уступили. При этом нулевые ничьи с уругвайцами на групповой стадии в 2002 и 2010 гг. во многом стоили сборной Франции выхода в 1/8 финала.

Для команд, в разные годы выигрывавших чемпионат мира, 1/4 финала - далеко не предел. Однако в 2014 году сборная Франции на этой стадии уступила будущим чемпионам из Германии (0:1), а уругвайцы и вовсе до четвертьфинала на предыдущем турнире не добрались. Зато восемь лет назад сборная Уругвая в 1/4 финала провела памятную игру с соперниками из Ганы, победив в серии пенальти. Тогда в концовке дополнительного времени Луис Суарес ценой удаления выбил рукой мяч из ворот, но Асамоа Гьян не реализовал пенальти, а в послематчевой серии африканцы уступили.

Сборная Уругвая в ЮАР в итоге заняла четвертое место, а в следующем году выиграла Кубок Америки - под руководством Табареса, который работает с командой до сих пор. Впервые же он привез сборную Уругвая на чемпионат мира еще в 1990 году.

Матч сборных Уругвая и Франции начнется на стадионе "Нижний Новгород" в 17:00 мск. Главным арбитром назначен Нестор Питана из Аргентины.

Победитель в полуфинале 10 июля в Санкт-Петербурге сыграет с лучшей командой из пары Бразилия - Бельгия, которые также проведут свой четвертьфинальный матч в пятницу.

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