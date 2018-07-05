Сборные политиков и артистов России и Катара провели дружественный матч на Красной площади

Матч проходил в рамках перекрестного Года культуры России и Катара при поддержке ФИФА, благотворительного фонда "Артист" и спортивного клуба "Росич"

Матч проходил в рамках перекрестного Года культуры России и Катара при поддержке Международной федерации футбола (ФИФА), благотворительного фонда "Артист" и спортивного клуба "Росич". За сборную политиков играли председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Аркадий Дворкович, министр культуры Владимир Мединский, министр энергетики Александр Новак, гендиректор ДОМ.рф Александр Плутник, глава оргкомитета "Катар-2022" Хасан аль-Тавади, глава управления по туризму Катара Хассан аль-Ибрагим и другие. В команде артистов выступали Денис Мацуев, Николай Фоменко, Дмитрий Маликов и другие.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборные политиков и артистов Катара и России провели дружественный футбольный матч на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это настоящий праздник футбола, организованный в самом сердце России, - отметил перед матчем Дворкович. - Хочется, чтобы этот матч запомнился, чтобы он подарил приятные эмоции участникам и болельщикам". "И удачи катарским партнерам в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года", - добавил он.

"Всем удачи. Мы победим, - сказал перед встречей Мединский. - Но главное это сделать 7 июля".

Сборная политиков одержала победу над командой артистов со счетом 6:4. Вырученные от товарищеской встречи средства будут направлены на помощь российским ветеранам театра и кино. После игры было предложено провести такой же матч в 2022 году в Катаре во время чемпионата мира.

7 июля в Сочи сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии. Встреча начнется в 21:00 мск.