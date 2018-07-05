ФИФА оштрафовала Хорватский футбольный союз за нарушение маркетинговых правил на ЧМ-2018

Причиной такого решения стала демонстрацию членами сборной Хорватии напитков неавторизованных марок во время матча ЧМ Хорватия - Дания

ТАСС, 5 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Хорватский футбольный союз на 70 тыс. швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

"Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать хорватскую футбольную ассоциацию на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил, а именно за демонстрацию членами сборной Хорватии напитков неавторизованных марок во время матча Хорватия - Дания. Вратарю сборной Хорватии Даниелу Субашичу вынесено предупреждение за нарушение правил ФИФА об экипировке и демонстрацию месседжа личного характера по окончании упомянутого выше матча", - говорится в сообщении пресс- службы.

В матче 1/8 финала чемпионата мира сборная Хорватии 1 июля обыграла команду Дании в серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время - 1:1). В 1/4 финала хорваты сыграют со сборной России. Матч пройдет 7 июля в Сочи.