Глава МВД и вице-премьер Италии Сальвини хотел бы приехать в Москву на финал ЧМ

Чиновник объяснил, что у него уже есть приглашение от российской стороны

РИМ, 5 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини хотел бы побывать на финале чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля. Об этом политик заявил журналистам перед приемом на вилле Таверна, которая является резиденцией американского посла в Риме, куда Сальвини был приглашен по случаю национального праздника США - Дня независимости, сообщает в четверг агентство АНСА.

"Если мне позволит время, я бы хотел поехать в Москву на финал чемпионата мира. Если смогу, поеду смотреть матч", - сказал Сальвини.