Глава МВД и вице-премьер Италии Сальвини хотел бы приехать в Москву на финал ЧМ

РИМ, 5 июля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Италии и вице-премьер Маттео Сальвини хотел бы побывать на финале чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля. Об этом политик заявил журналистам перед приемом на вилле Таверна, которая является резиденцией американского посла в Риме, куда Сальвини был приглашен по случаю национального праздника США - Дня независимости, сообщает в четверг агентство АНСА.
"Если мне позволит время, я бы хотел поехать в Москву на финал чемпионата мира. Если смогу, поеду смотреть матч", - сказал Сальвини.
Министр объяснил, что у него уже есть приглашение от российской стороны. "Я бы попробовал совместить эту поездку с официальными встречами. У меня есть приглашение от главы спецслужб. Без России невозможно эффективно вести борьбу с международным терроризмом", - считает глава МВД Италии.
Сальвини в качестве главы партии "Лига" ранее неоднократно бывал в российской столице. В один из последних разов - с частной поездкой на Рождество в начале 2017 года, о чем поведал в своем "Фейсбуке". Сборная его страны не принимает участие в ЧМ, так как не смогла отобраться на соревнование.