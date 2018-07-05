Сборная Бельгии по футболу поблагодарила Казань за теплый прием

Матч 1/4 финала Бельгия - Бразилия пройдет на стадионе "Казань-Арена" 6 июля

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии в своем Twitter поблагодарила Казань за теплый прием, выложив фотографию трех больших баннеров с изображениями игроков команды, расположенных на здании напротив отеля, где поселились футболисты.

На баннерах изображены шестеро игроков сборной Бельгии: Ромелу Лукаку, Маруан Феллайни, Эден Азар, Тибо Куртуа, Дрис Мертенс и Венсан Компани.

Матч 1/4 финала Бельгия - Бразилия пройдет на стадионе "Казань-Арена" 6 июля. Ранее в мэрии Казани пообещали, что заменят баннеры на граффити в случае победы бельгийцев. На стенах домов в Казани уже появились граффити португальца Криштиану Роналду, аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара.

Матч Бельгия - Бразилия станет последней игрой чемпионата мира в Казани.