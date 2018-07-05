СМИ: вратаря львовского клуба "Карпаты" выгнали из команды за поддержку России на ЧМ-2018

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов назвал такой шаг "правильным решением руководства"

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Карпаты" расторг контракт с вратарем молодежной команды Михаилом Готрой из-за того, что он поддерживал сборную России на Чемпионате мира по футболу 2018. Об это в четверг сообщило украинское издание "Захид.нет".

В среду, по данными издания, были опубликованы фотографии из социальных сетей футболиста, где он поддерживает российскую футбольную команду. В комментарии изданию в львовском клубе заявили, что не будут комментировать данную ситуацию. При этом подтвердили, что контракт с 18-летним игроком действительно был расторгнут.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook опубликовал ссылку на эту новостью, подписав, что это "правильное решение руководства".

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах мира с 14 июня по 15 июля 2018 года. В воскресенье, 1 июля, сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале турнира сборная России встретится с командой Хорватии.