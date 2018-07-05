Более полумиллиона болельщиков посетили фан-зону в Волгограде во время ЧМ

В Волгограде прошли четыре встречи группового этапа турнира

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Фан-зону Международной федерации футбола (ФИФА) в Волгограде во время чемпионата мира посетили более полумиллиона человек. Об этом ТАСС заявили в областной администрации.

"Площадку фестиваля болельщиков ФИФА в Волгограде посетили более полумиллиона человек, - сказал собеседник агентства. - Высокотехнологичная система безопасности фиксирует каждого, кто вошел на территорию фестиваля, и 2 июля был зарегистрирован 500-тысячный гость".

В Волгограде прошли четыре встречи группового этапа турнира. Более 160 тыс. человек стали свидетелями игр сборных Англии и Туниса, Нигерии и Исландии, Египта и Саудовской Аравии, Японии и Польши на стадионе "Волгоград- Арена". Волгоград не примет матчей плей-офф мирового первенства.