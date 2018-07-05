Посол Катара в России намерен болеть за россиян на ЧМ-2018 до конца

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Посол Катара в России Фахад аль-Аттыйя намерен болеть за российскую сборную на чемпионате мира по футболу до самого конца.
Российские футболисты с шестью очками заняли второе место в группе А и впервые в новейшей истории вышли в плей- офф чемпионата мира. В 1/8 финала сборная России по пенальти обыграла команду Испании (4:3, основное и дополнительное время - 1:1). Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.
"Я болею за сборную России на этом чемпионате, - сказал он, отвечая на вопрос о любимой команде чемпионата. - Я буду поддерживать ее до конца".
На вопрос, кому он отдаст свое предпочтение в случае проигрыша российской сборной, посол пошутил, отметив, что время этого вопроса еще не пришло. Он также указал, что его страна готовит хорошую национальную сборную к следующему чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре. "Россия впечатлила мир своей игрой, наша национальная команда сделает тоже", - отметил посол, выразив надежду, что Катар выйдет в финал в 2022 году.
Выступая на открытии дружественной футбольной встречи "Матч-премьер" на Красной площади, в котором сборная артистов Катара и России сыграла со сборной политиков этих государств, он также отметил "потрясающий" уровень организации чемпионата. "В течение двух последних недель мы видели тысячи людей, которые приехали сюда, - отметил аль- Аттыйя. - Это было потрясающем событием, на котором можно было увидеть так много потрясающих игр, это сила спорта".
Матч на Красной площади организован в рамках перекрестного Года культуры России и Катара при поддержке FIFA, благотворительного фонда "Артист" и спортивного клуба "Росич". Вырученные от товарищеской встречи средства будут направлены на помощь российским ветеранам театра и кино.