Посол Катара в России намерен болеть за россиян на ЧМ-2018 до конца

В 1/4 финала россияне сыграют с командой Хорватии, встреча состоится в Сочи 7 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Посол Катара в России Фахад аль-Аттыйя намерен болеть за российскую сборную на чемпионате мира по футболу до самого конца.

Российские футболисты с шестью очками заняли второе место в группе А и впервые в новейшей истории вышли в плей- офф чемпионата мира. В 1/8 финала сборная России по пенальти обыграла команду Испании (4:3, основное и дополнительное время - 1:1). Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.

"Я болею за сборную России на этом чемпионате, - сказал он, отвечая на вопрос о любимой команде чемпионата. - Я буду поддерживать ее до конца".