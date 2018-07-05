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5 июля, 20:48
Более 110 тыс. человек посетили Волгоград во время группового этапа ЧМ-2018
Стадион "Волгоград-Арена"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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В Волгограде прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 110 тыс. болельщиков посетили Волгоград в период проведения матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС заявили в областной администрации.

"В Федеральном агентстве по туризму озвучили предварительные данные по въездному туристическому потоку в регионах, которые приняли матчи ЧМ-2018, - отметил собеседник агентства. - С начала мирового первенства до окончания группового этапа Волгоград посетили более 110 тыс. российских и иностранных туристов, прирост туристического потока превысил 50% по сравнению с июнем 2017 года. По экспертным оценкам, количество иностранных туристов, которые посетили Волгоград в период группового этапа ЧМ-2018, составило более 50 тыс. человек".

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"С начала ЧМ-2018 туристско-информационные центры (ТИЦ) Волгограда посетили гости из 17 стран мира: Шотландии, Нигерии, Туниса, Англии, Швеции, Исландии, Германии, Японии, Колумбии, Новой Зеландии, США, Казахстана, Египта, Эстонии, Бразилии, Австралии, а также жители различных регионов России, - продолжил представитель администрации. - В ТИЦ и специализированный колл-центр для иностранных болельщиков обратилось более 3,5 тыс. гостей. В первую очередь туристов интересовала справочная информация - как добраться до стадиона "Волгоград-Арена" и фестиваля болельщиков, в каких гостиницах или хостелах есть свободные места, какие достопримечательности стоит посмотреть".

В Волгограде прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира. На играх мирового первенства вместимость арены составляла 45 тыс. человек.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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