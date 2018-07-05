В Волгограде прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 110 тыс. болельщиков посетили Волгоград в период проведения матчей группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС заявили в областной администрации.

"В Федеральном агентстве по туризму озвучили предварительные данные по въездному туристическому потоку в регионах, которые приняли матчи ЧМ-2018, - отметил собеседник агентства. - С начала мирового первенства до окончания группового этапа Волгоград посетили более 110 тыс. российских и иностранных туристов, прирост туристического потока превысил 50% по сравнению с июнем 2017 года. По экспертным оценкам, количество иностранных туристов, которые посетили Волгоград в период группового этапа ЧМ-2018, составило более 50 тыс. человек".