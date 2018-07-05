Триколор и салют зажглись на телебашне Сочи в честь приезда сборной России по футболу

В субботу Сочи примет последний для города матч чемпионата мира по футболу - между сборными России и Хорватии

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Архитектурная художественная подсветка украсила сочинскую телебашню в четверг в честь приезда российской команды в город-курорт на матч чемпионата мира по футболу. В 20:00 мск зажглась иллюминация триколора и яркого праздничного фейерверка, сообщил ТАСС директор краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра Александр Золотов.

"В 20:00 мск мы запустили архитектурную художественную подсветку сочинской телебашни в честь приезда российской команды в наш город. Зажглась иллюминация триколора и яркого праздничного фейерверка", - рассказал Золотов.

По его словам, сценарий праздничной подсветки был специально разработан к дню прилета команды в Сочи. "Праздничная подсветка будет гореть в ночь с 5 на 6 июля. Кроме того, в ночь на 7 июля мы добавим в иллюминацию цветовые элементы флага Хорватии, приветствуя таким образом наших соперников в игре", - отметил Золотов.

В субботу Сочи примет последний для города матч чемпионата мира по футболу - между сборными России и Хорватии. Встреча 1/4 финала пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 21:00 мск.

Сборная Хорватии заняла первое место в группе D, в 1/8 финала хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли команду Дании (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). Россияне в группе А стали вторыми, а в 1/8 финала обыграли испанцев (1:1, по пенальти - 4:3).

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).