Глушаков: легкой прогулки для сборной России в матче 1/4 финала ЧМ с хорватами не будет

Полузащитник "Спартака" выразил уверенность, что подопечные Станислава Черчесова успею восстановиться к игре с хорватами

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборной России не стоит ждать легкой прогулки в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Спартака" Денис Глушаков.

Встреча сборных Хорватии и России пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск. В 1/8 финала россияне и хорваты в серии пенальти победили испанцев и датчан соответственно.

"Уверен, что наша команда успеет хорошо подготовиться к матчу, восстановиться, - считает Глушаков. - Все прекрасно представляют силу сборной Хорватии, легкой прогулки не будет. Надо выходить, отдавать все силы и играть".