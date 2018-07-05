Мединский вышел на футбольное поле в матче артистов и политиков России и Катара

Матч проходит в рамках перекрестного Года культуры России и Катара при поддержке ФИФА, благотворительного фонда "Артист" и спортивного клуба "Росич"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сборные команды артистов и политиков России и Катара в четверг встречаются в рамках благотворительного матча в парке футбола на Красной площади в Москве. В составе команды государственных деятелей в красной майке на поле вышел министр культуры РФ Владимир Мединский, передает корр. ТАСС.

"Последний раз играл года два назад", - сказал он ТАСС и признался, что "боится".

Матч проходит в рамках перекрестного Года культуры России и Катара при поддержке ФИФА, благотворительного фонда "Артист" и спортивного клуба "Росич". Вырученные от товарищеской встречи средства будут направлены на помощь российским ветеранам театра и кино.

В команду политиков с российской стороны также вошли председатель оргкомитета "Россия - 2018" Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Артистов в матче представляют пианист Денис Мацуев, певец Дмитрий Маликов, музыкант Николай Фоменко, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Ведущими матча выступают соучредитель фонда "Артист" Леонид Ярмольник и заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Комментирует встречу ведущий телеканала "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.