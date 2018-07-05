Мартинес: опыт побед на ЧМ по футболу будет преимуществом бразильцев в матче с бельгийцами

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене", начало - в 21:00 мск

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Победные традиции сборной Бразилии на чемпионатах мира по футболу помогут команде чувствовать себя психологически более уверенно в четвертьфинальном матче с бельгийцами. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес.

"Нет, конечно, разница между нашими командами есть. Да, по ряду критериев у нас много схожего, но у нас нет одного - мы никогда не выигрывали чемпионат мира. Вот в чем разница", - сказал Мартинес.

"Если ты приезжаешь на турнир без определенных наработок, без ноу-хау, то у тебя не будет преимущества в матче с такими командами, как Бразилия, - добавил он. - У них же есть свое ноу-хау и психология победителей, потому что они знают, что до них бразильцам уже удавалось побеждать на чемпионате мира. У них нет психологического барьера, они знают, как надо выиграть".

Бразильцы пять раз выигрывали чемпионат мира (последний раз - в 2002 году), в то время как лучшим достижением сборной Бельгии является выход в четвертьфинал четыре года назад. "Мы смотрим не на свои отрицательный стороны, мы исходим из того, что на этом этапе нельзя рассчитывать на легкого соперника. Но у нас есть опыт, мы знаем, что сделать, чтобы сыграть хорошо", - отметил Маритнес.

"Мы хотим выйти на поле с высоко поднятой головой. Во время матча не надо думать о том, что нам противостоит сборная Бразилии. Мы должны играть естественно, надо постараться получать удовольствие от игры, чтобы раскрыть весь свой потенциал, тогда наш талант проявится. Нам лишь надо сыграть в игру под названием футбол, это все, что мы хотим сделать", - добавил испанский специалист.