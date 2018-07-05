Родители в Казани назвали ребенка в честь Месси

На стадионе "Казань-Арена" 30 июня в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Аргентины проиграла команде Франции

На стадионе "Казань-Арена" 30 июня в 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная Аргентины проиграла команде Франции (3:4).

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Родители в Казани назвали ребенка Лионелем в честь аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

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"В Казани родители назвали ребенка в честь аргентинского футболиста Месси - Лионель. Среди других редких имен, которыми родители назвали своих малышей, - Доминик, Галиябану, Анетта, Робия, Милан, Зиннур, Ильина. Самыми популярными среди детских имен этой недели стали Артем, Аяз, Радмир, Тимур, Ясмина, Екатерина, Дарья, Дамир, Арсений, Мария", - отмечается в сообщении.

Всего за прошедшую неделю, с 28 июня по 4 июля, в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 396 детей: 232 мальчика и 164 девочки.

Первое в истории России домашнее мировое футбольное первенство проходит в 11 российских городах. В Казани состоялись четыре матча группового этапа: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0).