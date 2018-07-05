Главный тренер сборной Уругвая назвал ЧМ по футболу в России лучшим в истории

Оскар Табарес подчеркнул, что турнир в России, в частности, лучше организован в плане безопасности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Уругвая по футболу Оскар Табарес назвал чемпионат мира в России лучшим в истории. Об этом он заявил на пресс- конференции перед матчем 1/4 финала турнира со сборной Франции.

"Если сравнивать с прошлыми турнирами, думаю, что здесь все организовано лучше, особенно в плане безопасности. На мой взгляд, это вообще самый лучший турнир в истории", - сказал Табарес.