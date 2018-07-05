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5 июля, 19:37
В Казани сделают граффити с игроками сборной Бельгии, если она победит в 1/4 финала ЧМ
Футболисты сборной Бельгии
© Валерий Шарифулин/ТАСС
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Матч 1/4 финала Бельгия - Бразилия пройдет на стадионе "Казань-Арена" 6 июля

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Казани к приезду сборной Бельгии на матч чемпионата мира по футболу разместили три больших баннера с изображениями игроков команды на здании напротив отеля, где поселились футболисты. А в случае победы бельгийцев в матче 1/4 финала мэрия обещает сменить баннеры на граффити с изображением футболистов, сообщила пресс-служба.

Матч 1/4 финала Бельгия - Бразилия пройдет на стадионе "Казань-Арена" 6 июля.

"К приезду бельгийской сборной на здании, расположенном неподалеку от отеля "Рамада", появились три больших баннера, на каждом из которых изображено по два футболиста команды. Если сборная Бельгии станет чемпионом мира, баннеры сменим на граффити и оставим изображение на память на долгие годы", - сказал руководитель пресс-службы исполкома Казани Владимир Казанцев.

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На баннерах можно увидеть изображения шести футболистов сборной Бельгии: Ромелу Лукаку, Маруана Феллайни, Эдена Азара, Тибо Куртуа, Дриса Мертенса и Венсана Компани. На полотнах написаны слова приветствия на английском языке.

Как сообщалось, в четверг в Казани появились граффити с изображением бразильского футболиста Неймара. Его изображение пополнило коллекцию граффити, созданных в городе к чемпионату мира по футболу, среди них изображения Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Первое в истории России домашнее мировое футбольное первенство проходит в 11 российских городах. В Казани состоялись четыре матча группового этапа: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). Кроме того, на стадионе "Казань Арена" 30 июня в 1/8 финала сборная Франции обыграла команду Аргентины (4:3).

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