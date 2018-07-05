В Казани сделают граффити с игроками сборной Бельгии, если она победит в 1/4 финала ЧМ

Матч 1/4 финала Бельгия - Бразилия пройдет на стадионе "Казань-Арена" 6 июля

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Казани к приезду сборной Бельгии на матч чемпионата мира по футболу разместили три больших баннера с изображениями игроков команды на здании напротив отеля, где поселились футболисты. А в случае победы бельгийцев в матче 1/4 финала мэрия обещает сменить баннеры на граффити с изображением футболистов, сообщила пресс-служба.

Матч 1/4 финала Бельгия - Бразилия пройдет на стадионе "Казань-Арена" 6 июля.

"К приезду бельгийской сборной на здании, расположенном неподалеку от отеля "Рамада", появились три больших баннера, на каждом из которых изображено по два футболиста команды. Если сборная Бельгии станет чемпионом мира, баннеры сменим на граффити и оставим изображение на память на долгие годы", - сказал руководитель пресс-службы исполкома Казани Владимир Казанцев.