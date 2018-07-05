Бельгийский футболист Лукаку считает, что называть Неймара актером неправильно

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не считает, что лидера сборной Бразилии Неймара можно сравнивать с актером за его поведение во время матчей. Об этом он рассказал на предматчевой пресс- конференции.
Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене", начало - в 21.00 мск. Неймар на чемпионате мира слишком долго лежит на газоне после того, как против него нарушаются правила. В общей сложности в матчах чемпионата мира он пролежал на траве 14 минут.
"Он не актер, футболисты, которые играют против него, иногда не справляются с тем, чтобы остановить его по правилам, потому что качество его игры вне привычных рамок. Думаю, Неймар завтра будет лучшим игроком в своей команде. Я второй раз буду играть против него, чем горжусь", - сказал Лукаку.
На счету Лукаку четыре гола на чемпионате мира, по этому показателю он занимает второе место после англичанина Гарри Кейна (6). В общей сложности бельгийцы на турнире забили 12 мячей.