Бельгийский футболист Лукаку считает, что называть Неймара актером неправильно

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не считает, что лидера сборной Бразилии Неймара можно сравнивать с актером за его поведение во время матчей. Об этом он рассказал на предматчевой пресс- конференции.

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене", начало - в 21.00 мск. Неймар на чемпионате мира слишком долго лежит на газоне после того, как против него нарушаются правила. В общей сложности в матчах чемпионата мира он пролежал на траве 14 минут.