Футболист сборной Хорватии Ковачич вернулся к тренировкам в общей группе

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу тренируется в полном составе за два дня до матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России. К занятиям в общей группе вернулся полузащитник Матео Ковачич, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Сборная Хорватии вышла в плей-офф с первого места в группе D, в 1/8 финала хорваты победили датчан в серии пенальти (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). В четвертьфинале чемпионата мира хорваты встретятся с командой России. Матч пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.
Сборная Хорватии проводит занятие в четверг на тренировочном поле "Адлер-1". Команда работает в полном составе, в том числе Ковачич, получивший повреждение плеча в матче с датчанами и некоторое время занимавшийся с ограничениями.
Первые 15 минут тренировки были открыты для представителей СМИ. В это время сборная Хорватии провела разминку и приступила к работе с мячом.
Четвертьфиналы ЧМ-2018 пройдут 6 и 7 июля. Победитель матча Россия - Хорватия 11 июля в "Лужниках" сыграет с командой Швеции или Англии.