Футболист сборной Хорватии Ковачич вернулся к тренировкам в общей группе

В четвертьфинале чемпионата мира хорваты встретятся с командой России, встреча состоится в Сочи 7 июля

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу тренируется в полном составе за два дня до матча 1/4 финала чемпионата мира против команды России. К занятиям в общей группе вернулся полузащитник Матео Ковачич, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Сборная Хорватии вышла в плей-офф с первого места в группе D, в 1/8 финала хорваты победили датчан в серии пенальти (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). В четвертьфинале чемпионата мира хорваты встретятся с командой России. Матч пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск.