Табарес: сборная Уругвая не будет спекулировать на участии Кавани в четвертьфинале ЧМ-2018

Встреча Уругвай - Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Уругвая не хочет спекулировать на информации о возможном участии или неучастии форварда Эдисона Кавани в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против команды Франции. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер уругвайской команды Оскар Табарес.

Кавани получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1). Позднее у форварда, забившего три мяча в четырех матчах турнира, было выявлено повреждение мышц левой ноги. В четверг нападающий тренировался по индивидуальной программе.