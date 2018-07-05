Табарес: сборная Уругвая не будет спекулировать на участии Кавани в четвертьфинале ЧМ-2018

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Уругвая не хочет спекулировать на информации о возможном участии или неучастии форварда Эдисона Кавани в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против команды Франции. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер уругвайской команды Оскар Табарес.
Кавани получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1). Позднее у форварда, забившего три мяча в четырех матчах турнира, было выявлено повреждение мышц левой ноги. В четверг нападающий тренировался по индивидуальной программе.
"После этой травмы, конечно, он расстроился. Для нас это очень важный футболист, который играл прекрасно на этом турнире. После повреждения он приступил к работе над восстановлением. Он хочет реализовать свои мечты и делает все для этого", - сказал Таварес.
"Мы дали достаточно информации о его травме в нескольких пресс-релизах ранее. Я не хочу участвовать в играх СМИ, через 24 часа вы все узнаете. Мы не притворяемся, мы не хотим создавать никаких слухов", - заключил специалист.
Встреча Уругвай - Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде (начало - 17:00 мск).