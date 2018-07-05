Бельгиец Лукаку считает сборную Бразилии самой сильной командой на чемпионате мира

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в Казани 6 июля

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку считает команду Бразилии самой сильной командой на чемпионате мира по футболу в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене", начало - в 21:00 мск.

"Мы очень хорошо готовились к предстоящему матчу, - сказал Лукаку. - Мы уже два года стараемся играть в одном стиле, и индивидуально мы тоже повышаем свой уровень. Но завтра нас ждет серьезный экзамен, мы играем против фаворита, против лучшей команды, это однозначно. Для нас это будет серьезным испытанием".