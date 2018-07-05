Бельгиец Лукаку считает сборную Бразилии самой сильной командой на чемпионате мира

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку считает команду Бразилии самой сильной командой на чемпионате мира по футболу в России. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене", начало - в 21:00 мск.
"Мы очень хорошо готовились к предстоящему матчу, - сказал Лукаку. - Мы уже два года стараемся играть в одном стиле, и индивидуально мы тоже повышаем свой уровень. Но завтра нас ждет серьезный экзамен, мы играем против фаворита, против лучшей команды, это однозначно. Для нас это будет серьезным испытанием".
"Будет ли самым важным для меня этот матч в карьере? Я бы так не сказал. Если мы завтра выиграем, то следующий матч будет еще более важным. Да, завтра будет знаковый матч для нас, он станет некой лакмусовой бумажкой; легко говорить, но завтра мы постараемся выиграть, у нас достаточно качественная для этого команда", - добавил он.
Вместе с тем игрок не видит слабых мест в сборной Бразилии. "Но их оборону можно пробить. Другое дело - каким образом. Нельзя одинаково атаковать, поскольку у них трое из четырех защитников - очень опытные", - заметил он.
На счету Лукаку четыре гола на чемпионате мира, по этому показателю он занимает второе место после англичанина Гарри Кейна (6). В общей сложности бельгийцы на турнире забили 12 мячей.