Матч за выход в полуфинал ЧМ между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июня

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Почти 2 тыс. болельщиков сборной Бельгии ожидается на матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Бразилии, который пройдет в Казани. Об этом в четверг ТАСС сообщили в посольстве Бельгии в России.

Матч за выход в полуфинал ЧМ между сборными Бразилии и Бельгии пройдет 6 июня. Вместимость стадиона "Казань Арена" - около 43 тыс. человек.

"На данный момент мы ожидаем, что завтрашний матч посетят около 2 тыс. бельгийских болельщиков", - сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что этот матч четвертьфинала могут посетить до 9 тыс. фанатов из Бразилии.

Сборная Бельгии обыграла японцев в 1/8 финала чемпионата со счетом 3:2. Бразильцы на этой стадии одержали победу над мексиканцами (2:0). Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.