Дворкович верит, что сборная России отдаст все силы для победы над хорватами на ЧМ

Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии состоится в Сочи 7 июля

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович верит в то, что футболисты сборной России отдадут все силы для победы в матче 1/4 финала чемпионата мира над командой Хорватии. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России в матче 1/8 финала в серии пенальти переиграла команду Испании. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Встреча между сборными России и Хорватии состоится в субботу на сочинском стадионе "Фишт".

"Мы верим, что сборная России выложится на 200 процентов, как в матче с Испанией. Главное, выполнить тренерскую установку. Мы видим, что эти установки срабатывают, нужно только четко и полностью их выполнять. Верим в ребят и в то, что они отдадут все силы", - сказал Дворкович.