Футболисты Ловрен и Врсалько отметили настрой сборной Хорватии перед матчем ЧМ-2018

Встреча сборных России и Хорватии состоится в Сочи 7 июля

Сборная Хорватии с девятью очками заняла первое место в группе D и вышла в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала турнира хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли команду Дании (3:2, основное и дополнительное время - 1:1). Четвертьфинал ЧМ-2018 сборная Хорватии проведет против российских футболистов 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу сосредоточена на подготовке к четвертьфиналу чемпионата мира против россиян, команда постарается повторить успех, достигнутый на мировом первенстве 1998 года. Об этом рассказали журналистам защитники хорватской команды Деян Ловрен и Шиме Врсалько.

"Я пропустил чемпионат Европы 2016 года, но теперь рад присутствовать на турнире в России и проводить качественные игры с командой. Наша сборная сейчас хороша, команда помнит и уважает достижение сборной Хорватии двадцатилетней давности (бронза ЧМ-1998 - прим. ТАСС). Мы усердно работаем и надеемся, что тоже сможем сотворить нечто особенное", - сказал Ловрен.

"Команда сейчас сфокусирована на предстоящей игре и подготовке к ней, мы показываем хорошую игру на этом турнире. Наш главный тренер Златко Далич пришел в непростой момент, но провел отличную работу и внес большой вклад в команду", - отметил Врсалько.

Врсалько также упомянул, насколько значим для сборной Хорватии ее капитан полузащитник Лука Модрич. "Он капитан команды и ее лидер, создающий много креатива на поле. Сейчас Модрич находится в хорошей форме и всегда подсказывает нам на поле", - добавил футболист.

Ловрен принял участие во всех четырех матчах сборной Хорватии на чемпионате мира, Врсалько сыграл в трех встречах. Защитники не отметились результативными действиями на турнире.