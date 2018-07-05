Бразилец Паулиньо вновь занимался по индивидуальной программе перед матчем с бельгийцами

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бразилии по футболу Паулиньо, у которого были небольшие боли в спине, в четверг вновь тренировался по индивидуальной программе, передает корреспондент ТАСС.
В четверг сборная Бразилии прилетела в Казань, где 6 июля ей предстоит сыграть в 1/4 финала чемпионата мира с командой Бельгии. Предматчевая тренировка бразильцев прошла на Центральном стадионе столицы Татарстана. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить тренировки команд на "Казань-Арене", чтобы поберечь игровое поле, на котором в пятницу состоится матч.
Паулиньо занимался отдельно от основной группы игроков и в среду на тренировочной базе команды в Сочи. Несмотря на это, его участие в предстоящем матче исключать нельзя.
В понедельник сборная Бразилии одержала победу над командой Мексики со счетом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира.