Бразилец Паулиньо вновь занимался по индивидуальной программе перед матчем с бельгийцами

Встреча 1/4 финала чемпионата мира состоится в Казани 6 июля

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бразилии по футболу Паулиньо, у которого были небольшие боли в спине, в четверг вновь тренировался по индивидуальной программе, передает корреспондент ТАСС.

В четверг сборная Бразилии прилетела в Казань, где 6 июля ей предстоит сыграть в 1/4 финала чемпионата мира с командой Бельгии. Предматчевая тренировка бразильцев прошла на Центральном стадионе столицы Татарстана. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить тренировки команд на "Казань-Арене", чтобы поберечь игровое поле, на котором в пятницу состоится матч.