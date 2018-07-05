Около 70 болельщиков встретили сборную России по футболу у отеля в Сочи

Сборная России в четверг из Москвы прилетела в Сочи, где проведет матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 70 российских болельщиков пришли встретить сборную России у отеля в Сочи после прибытия команды в город на матч 1/4 финала чемпионата мира против хорватов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России в четверг из Москвы прилетела в Сочи, где проведет матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Игра состоится на стадионе "Фишт" 7 июля, начало - 21:00 мск. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник.

Автобус с российской сборной прибыл к отелю Radisson Blu, где команду встретили как соотечественники, так и несколько иностранных болельщиков, а также несколько десятков представителей СМИ. Когда автобус с игроками сборной подъехал к отелю, болельщики дружно прокричали "Вперед, Россия!" и "Ура!", а также начали размахивать принесенными флагами, чтобы футболисты смогли увидеть, из какого города приехал каждый из них.