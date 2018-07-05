Около 70 болельщиков встретили сборную России по футболу у отеля в Сочи

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 70 российских болельщиков пришли встретить сборную России у отеля в Сочи после прибытия команды в город на матч 1/4 финала чемпионата мира против хорватов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Сборная России в четверг из Москвы прилетела в Сочи, где проведет матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Игра состоится на стадионе "Фишт" 7 июля, начало - 21:00 мск. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник.
Автобус с российской сборной прибыл к отелю Radisson Blu, где команду встретили как соотечественники, так и несколько иностранных болельщиков, а также несколько десятков представителей СМИ. Когда автобус с игроками сборной подъехал к отелю, болельщики дружно прокричали "Вперед, Россия!" и "Ура!", а также начали размахивать принесенными флагами, чтобы футболисты смогли увидеть, из какого города приехал каждый из них.
"Хочется поддержать команду, так как она сейчас находится на очень серьезном этапе соревнования, ну и, конечно, увидеть наших игроков, которые доставили столько положительных эмоций всей стране", - рассказал болельщик из города Орел Павел Дьяченко.
Болельщики, встречавшие сборную, выразили надежду, что в матче с хорватами команда России сможет одержать уверенную победу. "Игра будет очень волнительной, значимой и исторической, но мы победим. Ждем от наших футболистов самоотдачи", - поделилась своими ожиданиями от будущей игры болельщица из Воронежа Олеся.
Российские футболисты с шестью очками заняли второе место в группе А и впервые в новейшей истории вышли в плей- офф чемпионата мира. В 1/8 финала сборная России по пенальти обыграла команду Испании (4:3, основное и дополнительное время - 1:1).