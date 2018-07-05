Фан-зона ФИФA в Петербурге примет в пятницу миллионного болельщика

Миллионного и миллион первого гостя фан-зоны ожидает торжественная встреча, затем на сцене пройдет церемония их чествования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Фестиваль болельщиков ФИФA на Конюшенной площади в центре Санкт-Петербурга примет миллионного болельщика в день проведения первых четвертьфиналов чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба фан-зоны.

"В пятницу, 6 июля, на Фестивале болельщиков ФИФA ожидаются миллионный и миллион первый посетители. По подсчетам организаторов турнира, это произойдет в районе 16:00", - говорится в сообщении.

Миллионного и миллион первого гостя фан-зоны ожидает торжественная встреча - в сопровождении эскорта из волонтеров и барабанщиков болельщики поднимутся на сцену, где пройдет церемония их чествования. Также фанатов ждет участие в специальной фото- и видеосессиях.

Помимо стадиона и официальной фан-зоны ФИФA матчи чемпионата мира транслируются на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" на Васильевском острове, у спорткомплекса "Юбилейный", на большом экране в одном из центральных торговых центрах города "Галерея", а также в многочисленных барах и кафе. Также городским властям поступают предложения о создании еще одной зоны для публичного просмотра матчей, к примеру на Дворцовой площади.

В пятницу пройдут два четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Первый - между командами Уругвая и Франции - состоится в Нижнем Новгороде, второй - между футболистами из Бельгии и Бразилии - в Казани.