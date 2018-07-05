Сборная России по футболу прилетела в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ с хорватами

Встреча состоится 7 июля

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Сборная России прилетела в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Самолет приземлился в Сочи в 18:10 мск. У аэропорта футболистов никто встречал, команда вышла через VIP-терминал и села в автобус, передает корреспондент ТАСС с места событий. Сборная в Сочи будет жить в отеле Radisson Blu Paradise. Предматчевую тренировку команда проведет в пятницу в 12:00 на "Парк Арене".

Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник. Хорваты вышли в четвертьфинал, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Дании. Россияне победили в 1/8 финала испанцев также в серии послематчевых пенальти.

Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.