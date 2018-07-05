Французский футболист Менди пропустил тренировку перед четвертьфиналом ЧМ с уругвайцам

Бенжамен Менди из-за повреждения пропустил встречу 1/8 финала с командой Аргентины (4:3)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Франции Бенжамен Менди пропустил тренировочное занятие команды в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу против сборной Уругвая, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Менди из-за повреждения пропустил встречу 1/8 финала с командой Аргентины (4:3). В занятии на стадионе "Нижний Новгород" принимают участие 22 футболиста. В течение открытых для журналистов 15 минут тренировки французы провели разминку и приступили к упражнениям с мячом.

Встреча Уругвай - Франция состоится 6 июля на арене "Нижний Новгород" (начало - 17:00 мск).

Чемпионат мира завершится 15 июля.