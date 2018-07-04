Живущий в Самаре британец советует фанатам сборной Англии меньше пить перед 1/4 финала ЧМ

Встреча сборных Англии и Швеции состоится в Самаре 7 июля

САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. Восьмидесятилетний британец Джон Гордон, который уже 20 лет живет в Самаре, посоветовал болельщикам сборной Англии употреблять меньше алкоголя перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу с командой Швеции. Об этом он рассказал ТАСС. Матч между сборными Англии и Швеции пройдет на "Самара- Арене" 7 июля. Начало игры - 17:00 мск. "Мой совет английским болельщикам - не стоит бояться приезжать в Россию, здесь прекрасно. А тем, кто все-таки приехал на турнир, могу посоветовать следующее - пейте, но не так много, как обычно, - сказал собеседник агентства. - Я вижу, что около стадионов и даже на них есть возможность купить алкоголь, но нельзя перебарщивать. Не думаю, что хулиганский дух уходит из футбола, в Англии сейчас его меньше, но он просто уходит в другие страны".

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Гордон рассказал ТАСС историю о том, как он оказался в Самаре. "Впервые я приехал в Самару в 1993 году для работы консультантом над проектом по сельскому хозяйству от Европейского союза. Я путешествовал по большому количеству стран, и, хотя я не космонавт, пролетел вокруг Земли семь раз и побывал в таких странах, как Новая Зеландия, Боливия, Уругвай, Бразилия", - сказал он. Второй визит в Самару тоже был связан с проектом по сельскому хозяйству, но после этого Гордон надолго остался в городе. "Здесь я познакомился с будущей женой Мариной, мы сыграли свадьбу и я остался здесь жить. В Самаре мне больше всего нравятся открытые, отзывчивые и искренние люди, которые всегда помогут. Ну и, конечно, прекрасное самарское пиво, которое я тоже очень люблю", - рассказал британец. На данный момент Гордон трудится преподавателем в Самарском государственном аэрокосмическом университете и является ярым поклонником местной команды "Крылья Советов". "Я хожу на все домашние матчи команды в любое время года при любой погоде. Мои любимые игроки за все время - это Андрей Тихонов, Сергей Корниленко, Андрей Каряка и Александр Анюков", - отметил он. Дружба двух голкиперов В четверг в гости к Гордону приехал его друг из немецкого города Карлсруэ Аксель Герингер, их дружба длится уже 57 лет, оба в прошлом играли в футбол на позиции вратаря. "В 1961 году я играл в рамках чемпионата с тремя немецкими командами - из Карлсруэ, Маннгейма и Гейдельберга. Хоть мы и были с Акселем соперниками на футбольном поле, но стали крепкими друзьями. Мы провели вместе две недели и нашли общие точки соприкосновения, общие темы для разговора, что и породило нашу дружбу", - рассказал Гордон. "Сначала нас объединял только футбол, но потом появились различные культурные и профессиональные моменты, ведь Аксель был ректором в университете Карслруэ, а я был профессором в своем университете. Со временем даже наши сыновья стали друзьями. Но они не футболисты, играют в основном в гольф", - добавил он.

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