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5 июля, 18:13
Живущий в Самаре британец советует фанатам сборной Англии меньше пить перед 1/4 финала ЧМ
Аксель Герингер и Джон Гордон
© Сергей Фукс/ТАСС
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Встреча сборных Англии и Швеции состоится в Самаре 7 июля

САМАРА, 5 июля. /ТАСС/. Восьмидесятилетний британец Джон Гордон, который уже 20 лет живет в Самаре, посоветовал болельщикам сборной Англии употреблять меньше алкоголя перед четвертьфиналом чемпионата мира по футболу с командой Швеции. Об этом он рассказал ТАСС.

Матч между сборными Англии и Швеции пройдет на "Самара- Арене" 7 июля. Начало игры - 17:00 мск.

"Мой совет английским болельщикам - не стоит бояться приезжать в Россию, здесь прекрасно. А тем, кто все-таки приехал на турнир, могу посоветовать следующее - пейте, но не так много, как обычно, - сказал собеседник агентства. - Я вижу, что около стадионов и даже на них есть возможность купить алкоголь, но нельзя перебарщивать. Не думаю, что хулиганский дух уходит из футбола, в Англии сейчас его меньше, но он просто уходит в другие страны".

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Гордон рассказал ТАСС историю о том, как он оказался в Самаре. "Впервые я приехал в Самару в 1993 году для работы консультантом над проектом по сельскому хозяйству от Европейского союза. Я путешествовал по большому количеству стран, и, хотя я не космонавт, пролетел вокруг Земли семь раз и побывал в таких странах, как Новая Зеландия, Боливия, Уругвай, Бразилия", - сказал он.

Второй визит в Самару тоже был связан с проектом по сельскому хозяйству, но после этого Гордон надолго остался в городе. "Здесь я познакомился с будущей женой Мариной, мы сыграли свадьбу и я остался здесь жить. В Самаре мне больше всего нравятся открытые, отзывчивые и искренние люди, которые всегда помогут. Ну и, конечно, прекрасное самарское пиво, которое я тоже очень люблю", - рассказал британец.

На данный момент Гордон трудится преподавателем в Самарском государственном аэрокосмическом университете и является ярым поклонником местной команды "Крылья Советов". "Я хожу на все домашние матчи команды в любое время года при любой погоде. Мои любимые игроки за все время - это Андрей Тихонов, Сергей Корниленко, Андрей Каряка и Александр Анюков", - отметил он.

Дружба двух голкиперов

В четверг в гости к Гордону приехал его друг из немецкого города Карлсруэ Аксель Герингер, их дружба длится уже 57 лет, оба в прошлом играли в футбол на позиции вратаря. "В 1961 году я играл в рамках чемпионата с тремя немецкими командами - из Карлсруэ, Маннгейма и Гейдельберга. Хоть мы и были с Акселем соперниками на футбольном поле, но стали крепкими друзьями. Мы провели вместе две недели и нашли общие точки соприкосновения, общие темы для разговора, что и породило нашу дружбу", - рассказал Гордон.

"Сначала нас объединял только футбол, но потом появились различные культурные и профессиональные моменты, ведь Аксель был ректором в университете Карслруэ, а я был профессором в своем университете. Со временем даже наши сыновья стали друзьями. Но они не футболисты, играют в основном в гольф", - добавил он.

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Как отметил Герингер, общение друзей происходит по переписке: "На протяжении 57 лет мы общаемся посредством писем. Хочу подчеркнуть - именно писем, не по электронной почте. На Рождество мы пишем друг другу, рассказываем, что с нами произошло за год. Последняя наша встреча перед сегодняшним днем была пять лет назад в Черногории".

"Первые впечатления от Самары - здесь очень жарко и слишком много транспорта, но с течением времени я узнаю все больше, привыкаю к городу и все сильнее влюбляюсь в него", - отметил Герингер.

Вечером друзья намерены совершить прогулку по Самаре. "Мы пойдем по Ленинградской улице, потом спустимся к Волге, посетим вертолетную площадку и посмотрим на местную филармонию", - рассказал Гордон.

"Современный футбол страдает из-за денег"

На нынешнем чемпионате мира сборная Германии, являющаяся победителем мирового первенства 2014 года, не смогла выйти из группы. Герингер, рассуждая о причинах такого результата, отметил, что все дело в больших зарплатах. "Вы видели глаза мексиканцев в первой игре (сборная Мексики обыграла немцев со счетом 1:0 - прим. ТАСС)? Они горели от желания победить, а у немцев не было рвения к победе", - сказал он.

Гордон ностальгирует по футболу прошлых эпох, когда игра, по его мнению, была более искренней. "Я вижу ситуацию, когда совсем молодые игроки уходят в топ-клубы за большие деньги, которые не заслуживают, и их карьера на этом заканчивается. Деньги только портят футбол, их стало слишком много. Футбол был лучше, по моему мнению, когда игроки в лучшем случае получали десять фунтов и билет на автобус, они просто горели игрой, а не чем-то другим", - заявил Гордон.

"Современный футбол, конечно, существенно отличается от футбола той эпохи, - продолжил Герингер. - Основное отличие - высокие скорости и система игры. Матчи текущего чемпионата мира зачастую преподносят сюрпризы, их итоги невозможно предугадать. Эта неожиданность важна для зрителей, которые его наблюдают, и если кто-то побеждает, то у той команды просто был лучший день, вот и все".

По мнению Герингера, главной составляющей успеха сборной России на домашнем турнире является поддержка болельщиков. "Для меня было большим удивлением, что сборная России выиграла в первой игре турнира (у команды Саудовской Аравии - 5:0). Видимо, та поддержка болельщиков заставила игроков поверить в себя и двигаться вперед, это действительно удивительно", - рассказал Герингер.

В завершении беседы на вопрос, кто был кумиром молодого Гордона, который выбрал вратарскую позицию на футбольном поле, Джон с уверенность назвал фамилию легендарного советского голкипера Льва Яшина: "Гордон Бэнкс (чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии - прим. ТАСС) не был моим кумиром. Сильнейшим вратарем в истории я считаю Льва Яшина, знаменитая "черная пантера", сейчас таких голкиперов нет".

"Сборная Англии часто жалуется на то, что нет классного голкипера. Пусть позвонят перед следующей игрой мне", - сказал со смехом Гордон.

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