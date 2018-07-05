Волжская "сакура" и лифт на Мамаевом кургане: что интересовало гостей ЧМ-2018 в Волгограде

За первые две недели чемпионата город посетили более 110 тыс. туристов

ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Болельщики чемпионата мира по футболу, приехавшие на матчи в Волгоград, проявили интерес не только к спортивным мероприятиям и фан-фесту. Цветущая вишня, цена арбузов на базаре и высота Родины-матери также привлекли внимание гостей, сообщили в четверг ТАСС в агентстве развития туризма и социокультурных проектов Волгоградской области.

В рамках чемпионат, который проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в Волгограде состоялись четыре матча группового этапа турнира - 18 июня сыграли сборные Туниса и Англии, 22 июня - Нигерии и Исландии, 25 июня - Египта и Саудовской Аравии и 28 июня - Польши и Японии. На Центральной набережной до конца чемпионата организован Фестиваль болельщиков.

"Кроме того, как проехать к стадиону или в гостиницы, иностранные болельщики <...> задавали сотрудникам мобильных туристско-информационных центров <...> и волонтерам довольно необычные вопросы. Например, туристы из Японии спрашивали, правда ли в России вишня цветет белым цветом, гости из Саудовской Аравии спрашивали, где найти рынок с волгоградскими фруктами и сколько стоит 1 кг арбузов", - рассказали в агентстве.

Волонтеры и сотрудники центров рассказывали гостям, что вишня в России действительно цветет белым цветом в отличие от розовых цветков японской сакуры, а цена 1 кг арбузов - 30-40 рублей, но сезон полосатой ягоды в Волгоградской области наступает в конце июля и длится до октября - тогда их стоимость падает до 5 рублей за 1 кг.

Много вопросов от иностранных туристов касались главной достопримечательности Волгограда - 85-метровой скульптуры Родины-матери на Мамаевом кургане: "Что выше, монумент "Родина-мать зовет" или статуя Свободы?" и "Можно ли побывать внутри скульптуры Родины-матери?". Любознательным гостям поведали, что высота скульптуры - 52 метра, а вместе с мечом - 85, а статуя Свободы в Нью-Йорке - 46 метров. Действительно, железобетонный монумент Родины-матери внутри полый, но там нет лифта, есть крутая лестница, и вход туда для туристов закрыт.

По данным агентства, Волгоград за первые две недели чемпионата посетили более 110 тыс. туристов, это десятая часть от туристического потока в регион 2017 года - 1 млн человек. Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что количество иностранных туристов в 11 городах, принимающих чемпионат, составило 2,9 млн человек. Прирост по сравнению с июнем прошлого года составил от 20% в Санкт- Петербурге до 235 раз в Саранске. В Калининграде и Екатеринбурге число иностранных туристов выросло в 10 раз, в Волгограде - в 15, в других городах - в 1,5-2 раза.