Сборная Бельгии по футболу прибыла в Казань на матч 1/4 финала ЧМ с командой Бразилии

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу прибыла в Казань, где проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира против сборной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
Позднее в четверг бельгийцы проведут тренировку.
Сборная Бельгии обыграла японцев в 1/8 финала чемпионата со счетом 3:2. Бразильцы на этой стадии одержали победу над мексиканцами (2:0). Четвертьфинальная игра между сборными состоится 6 июля на "Казань-Арене", начало - 21:00 мск.
#Kazan ! #REDTOGETHER #WorldCup #BRABEL pic.twitter.com/1X6ZtkddoY— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 5 июля 2018 г.