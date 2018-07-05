Сборная Бельгии по футболу прибыла в Казань на матч 1/4 финала ЧМ с командой Бразилии

Четвертьфинальная игра между сборными Бельгии и Бразилии состоится 6 июля на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу прибыла в Казань, где проведет четвертьфинальный матч чемпионата мира против сборной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Позднее в четверг бельгийцы проведут тренировку.

Сборная Бельгии обыграла японцев в 1/8 финала чемпионата со счетом 3:2. Бразильцы на этой стадии одержали победу над мексиканцами (2:0). Четвертьфинальная игра между сборными состоится 6 июля на "Казань-Арене", начало - 21:00 мск.