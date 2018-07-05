Президент Хорватии приедет в Сочи на матч своей сборной против России

Об этом сообщил дипломатический источник

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович приедет 7 июля в Сочи, чтобы поддержать национальную сборную в матче против команды России. Об этом ТАСС в четверг сообщил дипломатический источник.

"Президент Хорватии будет присутствовать на стадионе "Фишт" 7 июля", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что Грабар-Китарович прибудет регулярным рейсом из Хорватии, однако не уточнил маршрут. Источник также сообщил, что в Сочи не исключены встречи президента на высоком уровне.

Грабар-Китарович уже приезжала в Нижний Новгород на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, где хорваты одержали победу над датчанами в серии пенальти (3:2). Президент прилетала чартером и смотрела матч на общей трибуне.

Встреча Россия - Хорватия в Сочи станет последней для стадиона "Фишт" в рамках мундиаля. Сочи уже принял игры группового этапа: Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).