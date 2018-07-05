Дешам: французы уделили особое внимание розыгрышу стандартов уругвайцами перед матчем ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Франции уделила особое внимание розыгрышу стандартных положений со стороны команды Уругвая перед матчем четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
"Сборная Уругвая имеет сильный характер, они хорошо организованны в обороне, имеют великолепные контратаки. В их составе два необыкновенно одаренных бомбардира. Нам нужно проявить терпение как в обороне, так и в атаке. Также нужно уделить особое внимание исполнению стандартов с их стороны", - считает Дешам.
"Очень сложно выделить одно сильное качество у уругвайцев, - продолжил специалист. - Они прекрасно работают на поле - вместе атакуют и защищаются. Их стиль прямолинейный, рассчитанный на то, чтобы доставить мяч до [Луиса] Суареса и [Эдинсона] Кавани".
Тренер французской сборной также отметил, что форвард команды Килиан Мбаппе смог прийти в себя после того, как забил два мяча аргентинцам в 1/8 финала турнира. "Этот матч вывел его в свет прожекторов, но он уже успокоился и отошел от той игры. Ему только 19 лет, и он может еще здорово вырасти. Мбаппе нельзя думать, что вся его карьера будет сравнима с легкой пробежкой, и он прекрасно об этом знает", - сказал Дешам.
Встреча Уругвай - Франция пройдет 6 июля в Нижним Новгороде (начало - 17:00 мск).