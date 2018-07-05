Дешам: французы уделили особое внимание розыгрышу стандартов уругвайцами перед матчем ЧМ

Встреча 1/4 финала чемпионата мира по футболу Уругвай - Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Сборная Франции уделила особое внимание розыгрышу стандартных положений со стороны команды Уругвая перед матчем четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. "Сборная Уругвая имеет сильный характер, они хорошо организованны в обороне, имеют великолепные контратаки. В их составе два необыкновенно одаренных бомбардира. Нам нужно проявить терпение как в обороне, так и в атаке. Также нужно уделить особое внимание исполнению стандартов с их стороны", - считает Дешам.