Льорис: французов ждет тяжелый матч ЧМ с уругвайцами вне зависимости от участия Кавани

Кавани получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Сборную Франции ждет сложная игра в четвертьфинале чемпионата мира по футболу против команды Уругвая, несмотря на то, примет ли в ней участие уругвайский нападающий Эдинсон Кавани. Такое мнение на пресс-конференции высказал голкипер французской команды Уго Льорис.

Кавани получил повреждение в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1). Позднее у форварда, забившего три мяча в четырех матчах турнира, было выявлено повреждение мышц левой ноги. В четверг нападающий тренировался по индивидуальной программе.

"Кавани - историческая личность, он забил так много голов, он победитель - по игровым и личным качествам. Мы готовимся к любому развитию событий, вне зависимости от его появления на поле. Но у Уругвая есть и другие игроки, которые смогут заменить Кавани на его позиции. В любом случае нас ждет очень непростая игра", - сказал Льорис.

Капитан французской команды также рассказал о том, как нужно действовать его партнерам в предстоящем матче. "Это очень сильная команда, мы не должны давать им преимущества при любых стандартных положениях. Мы должны прогнозировать их действия, поэтому необходимо хорошо сработать в защите, не давая им приближаться к нашей штрафной", - отметил Льорис.

"При этом мы должны помнить о своем собственном стиле. В этом матче мы возьмем все или ничего. Думаю, эта игра будет более сложной, чем с аргентинцами", - заключил французский голкипер.

Встреча Уругвай - Франция пройдет 6 июля в Нижним Новгороде (начало - 17:00 мск).