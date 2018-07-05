WSJ: Россия безупречно справляется с ролью хозяйки чемпионата мира по футболу

Авторов статьи удивили "бесконечные уличные празднования", которые проходят на улицах российских городов во время чемпионата мира

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия преобразилась на время проведения чемпионата мира по футболу. Пытаясь изменить свою международную репутацию в условиях политической напряженности, она безупречно справляется с ролью хозяйки первенства. Такое мнение в четверг высказала влиятельная американская газета Wall Street Journal в статье, размещенной на сайте издания. "Этот чемпионат мира разрушил стереотипы о России для массы иностранных туристов, которые увидели [здесь] первоклассную инфраструктуру, безошибочное планирование и доброжелательных людей", - подчеркивает издание. По данным газеты, российские власти потратили на подготовку к чемпионату $12 млрд, большая часть финансирования пошла на реконструкцию стадионов, дорог и аэропортов в городах, где проходят матчи. "Даже небольшие нововведения, например, огромные кресла-мешки в виде футбольных мячей в здании аэровокзала Ростова-на-Дону, в которых футбольные болельщики спали перед утренними рейсами, были по достоинству оценены туристами", - отмечает WSJ.

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