WSJ: Россия безупречно справляется с ролью хозяйки чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия преобразилась на время проведения чемпионата мира по футболу. Пытаясь изменить свою международную репутацию в условиях политической напряженности, она безупречно справляется с ролью хозяйки первенства. Такое мнение в четверг высказала влиятельная американская газета Wall Street Journal в статье, размещенной на сайте издания.
"Этот чемпионат мира разрушил стереотипы о России для массы иностранных туристов, которые увидели [здесь] первоклассную инфраструктуру, безошибочное планирование и доброжелательных людей", - подчеркивает издание.
По данным газеты, российские власти потратили на подготовку к чемпионату $12 млрд, большая часть финансирования пошла на реконструкцию стадионов, дорог и аэропортов в городах, где проходят матчи. "Даже небольшие нововведения, например, огромные кресла-мешки в виде футбольных мячей в здании аэровокзала Ростова-на-Дону, в которых футбольные болельщики спали перед утренними рейсами, были по достоинству оценены туристами", - отмечает WSJ.
Авторов статьи удивили "бесконечные уличные празднования", которые проходят на улицах российских городов во время чемпионата мира. "Местные жители отбросили привычную сдержанность и встречают иностранных болельщиков широкими улыбками, предлагают свою помощь, дают гастрономические советы, просят вместе сфотографироваться или поднять бокал за очередной забитый гол, - пишет газета. - При этом обычно строгие российские полицейские смотрят сквозь пальцы на мелкие нарушения, такие как распитие алкогольных напитков в общественных местах и помехи движущемуся транспорту, которые создают веселящиеся фанаты".
Отмечается, что на волне футбольного праздника даже наиболее пессимистично настроенные в отношении России страны начинают ставить футбол на первое место. В качестве примера в статье приводится Швеция, которая была "одним из многих государств, заявивших перед чемпионатом мира, что его официальные представители не поедут в Россию". Тем не менее на матче 1/8 финала, где сборная королевства встречалась с командой Швейцарии, шведские официальные лица все же присутствовали. Как отмечает газета, министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём объяснила это необходимостью "поддержать команду своей страны вопреки [политической] озабоченности".
Что же говорить о простых футбольных фанатах со всего мира. "По пути на матч 1/8 финала с командой Англии колумбийские болельщики в московском метро скандировали "Россия, спасибо!" - пишет издание.
Чемпионат мира по футболу проводится в 11 городах России и завершится 15 июля.