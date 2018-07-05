Миранда уверен, что бразильской команде удастся сдержать атаки бельгийцев в матче ЧМ

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Бразильской команде в четвертьфинале чемпионата мира по футболу будет по силам сдержать атакующий натиск бельгийской сборной. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал защитник бразильской команды Миранда.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене", начало - в 21:00 мск.

"Бельгия - это не только Лукаку, у них в целом сильное нападение. Чтобы остановить его, надо осознавать, что ты делаешь, понимать, что тебе противостоят все 11 игроков. У них есть несколько очень высококлассных игроков, которые способны быстро развивать вертикальные атаки, но наша оборона будет готова так, что сможет нейтрализовать любого противника и любую атаку", - сказал Миранда.

На счету нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку четыре гола на чемпионате мира, столько же голов у португальца Криштиану Роналду, который уже покинул турнир. Лидирует английский нападающий Гарри Кейн (6 голов). В общей сложности бельгийцы на турнире забили 12 мячей.