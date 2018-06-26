Любовь с Tinder и без: как спорт помогает создавать семьи

Наши герои нашли друг друга благодаря Сочи-2014. Чемпионат мира по футболу еще не закончился — вдруг кому-то удастся встретить любовь благодаря мундиалю?

Спорт сближает: в последние недели в Москве как никогда легко знакомиться на улицах, а про веселье на Никольской говорят, кажется, все. С началом турнира в России стали активнее пользоваться Tinder — приложением для знакомств. Наши герои познакомились безо всяких приложений — они волонтерили или работали на Олимпийских играх в Сочи. И счастливы вместе до сих пор. "Увидела его — и все поплыло. Как в кино". Анна и Алексей Алексей хотел было жениться на Анне по расчету, но пришлось по любви. А началось все с волонтерства на Играх. "Увидела его — и все поплыло. Как в кино. Вот он стоит. Смотрю на него… Никого не существует, только он", — вспоминает она теперь. Ребята проболтали весь день, Алексей дал Анне свою толстовку — она замерзла. Несколько дней спустя Анна понесла ее возвращать — и щедро обрызгала ее своими духами. "Чтобы если он кому-то еще ее дал, было понятно: меченая территория", — смеется она.

Они работали на одном объекте, виделись каждый день, но Аня общалась с другим юношей. "Мы с ним поругались, и я плакалась у Леши на плече, — рассказывает она. — Потом говорю: "Поздно, надо ехать домой". Поцеловала его в щечку. А он меня в ответ — уже по-настоящему". Поначалу Леша "держал оборону": он был из Тюмени, она из Омска. Расстояние небольшое, но все же расстояние. "Я говорила: "Буду приезжать к тебе…" Он ломался-ломался, потом я сказала: "Не хочешь — не надо". Развернулась и ушла, — вспоминает она. — И опять как в кино: я выхожу и понимаю — вот уйду сейчас, и у нас ничего не будет. Разворачиваюсь и бегу обратно. А он мне: "Я знал, что ты вернешься". Спустя несколько дней Алексей "застолбил" свои права: Аня согласилась пойти в кино с другим юношей, а Леша возмутился: "А кто сказал, что ты свободная?" Так они стали парой "официально".

© Личный архив Анны Стародид Алексей и Анна

Алексей сделал ей предложение почти сразу. Он был курсантом военного училища, и со штампом в паспорте ему было бы проще выходить из казармы — меньше бюрократических проволочек. Разговор был такой: "Не подумай ничего личного, давай поженимся". — "Что? Мы знакомы месяц!" Прошло еще полтора года, они продолжили встречаться. "И как-то я просто посмотрела на него и подумала: хочу с ним прожить всю жизнь и родить ему детей". Вскоре стало ясно: они поженятся. И не ради штампа, а по любви. В этом году Анна и Алексей должны были пожениться. Но свадьбу пришлось отложить: у Анны нашли онкологию. Сейчас она лежит в омской больнице. Алексей пока в Подмосковье. "Что будет дальше — зависит от Министерства обороны, — улыбается Анна. — Он военный, надо будет — стану переезжать вместе с ним". Из-за диагноза Ане пока нельзя на море. Но когда-нибудь они обязательно отправятся вместе "по своим местам". "Думала — вдруг не встретимся больше". Анастасия и Семен Настя и Семен жили в Подмосковье: она в Королеве, он в Одинцове. А познакомились в Сочи. Оба поехали работать на одну компанию, бывшую спонсором Игр. И оба — случайно. Семену пришлось заменить коллегу, который не смог поехать в командировку. А Настя вообще собиралась устраиваться на работу в другое место, но не сложилось: "Мама потеряла визитку человека, который мог бы помочь с устройством. И буквально за два дня до моего вылета в Сочи — нашла". Ребятам повезло: все сложилось так, чтобы они оказались на Играх вместе. Все начиналось как служебный роман: Семен проводил инструктаж, Настя думала о нем "какой симпатичный", но не предполагала, что с ним что-то получится — она вообще не за отношениями ехала. Сначала они жили в одном отеле, потом Настю переселили. "Я сидела там на полу, ловила связь, только чтобы с ним попереписываться, — вспоминает она. — И получалось, что мы целыми ночами так разговаривали". А потом у них наконец совпали выходные, и они пошли гулять и смотреть кино.

© Анастасия Ерёмина Анастасия и Семен Сорокины

"Мы оба понимали, что это не просто курортно-рабочий роман", — говорит Настя. Но, уезжая (у Семена вылет был на день позже), рыдала: "Думала — вдруг не встретимся больше". Встретились через день: Семен приехал к ней в Королев с букетом цветов. А еще через год сделал предложение. Сначала они планировали сыграть свадьбу в Москве, искали место, но что-то обязательно не подходило — либо по финансам, либо по времени. "И когда я уже почти опустила руки и не знала, что делать, у меня появилась идея — почему не отправиться в Сочи", — рассказывает она. Там все удалось организовать легко и быстро — как будто сам город помогал. Настя и Семен женаты уже три года. Сочи для них до сих пор — талисман. А спорт — это праздник. "Матч Россия — Испания мы смотрели в Греции, недавно оттуда прилетели, — говорит она. — И немножко жалели, что были не в Москве. Здесь сейчас даже когда в метро едешь, чувствуешь себя как на фестивале". "Я очень сильно ревновал". Ксения и Иван "После матча Россия — Испания нам нужно было ехать к родителям Ксюши, с нами должны были еще друзья поехать, мы договорились стартовать в семь часов, — рассказывает Иван. — А тут началось дополнительное время. Я позвонил, сказал, что мы смотрим футбол. А они: "Мы тоже смотрим футбол". Спорт в семье Ивана и Ксении уважают, ведь их семья и появилась во многом благодаря ему.

© Личный архив семьи Буяльских Ксения и Иван Буяльские

Иван и Ксения учились в Кубанском аграрном университете, где была волонтерская программа. Как волонтеры стали ездить на тестовые соревнования в Сочи в 2012–2013 годах. "Там было много волонтеров из разных городов, а мы приехали из одного города, из одного университета, и старались держаться друг друга", — говорит Ксения. Ехали в одном купе, вместе проводили выходные и гуляли по городу, и "отношения крепли с каждой поездкой". Где-то между этими соревнованиями они почти незаметно из пары друзей стали просто парой. Волонтерство в Сочи-2014 стало их первым совместным приключением. И первым большим испытанием для отношений: у ребят не совпадали графики, они работали в разных командах, причем Иван — среди девушек, а Ксюша — среди молодых людей. За месяц, который они провели на Олимпиаде, выходные у них совпали "пару раз". "Доходило до того, что у меня график с 6:30 до 13:00, а у Ксюши с 13:00 до 23:00, — вспоминает Иван. — Когда она приезжает, я уже сплю. Когда я ухожу — она уже спит. Я очень сильно ревновал". Но это испытание пара прошла не хуже наших спортсменов: их отношения только окрепли. "Иван очень ответственно относился к своей работе, всегда помогал мне, и я поняла, что это точно мой мужчина", — говорит Ксения. Как говорят ребята, они вместе "шесть-семь лет", потому что они и сами не помнят, когда именно дружба превратилась в любовь. А женаты они почти год. Живут в Краснодаре и часто бывают в Сочи. Недавно ездили туда на матч группового этапа ЧМ между Швецией и Германией, в котором немецкий полузащитник Тони Кроос забил победный гол на 95-й минуте. "Мне кажется, ЧМ — это лучшее, что случалось в современной России, — говорит Иван. — Он дал нам и инфраструктуру, и праздник, и иностранцы посмотрели на Россию".

© Личный архив семьи Буяльских Иван и Ксения Буяльские