историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
6 июля, 13:57
Любовь с Tinder и без: как спорт помогает создавать семьи
Анна и Алексей
© Личный архив Анны Стародид
Ближайшие матчи
6 июля, 17:00
1/4 финала
УругвайФранция
6 июля, 21:00
1/4 финала
БразилияБельгия
7 июля, 17:00
1/4 финала
ШвецияАнглия
расписание всех игр
Наши герои нашли друг друга благодаря Сочи-2014. Чемпионат мира по футболу еще не закончился — вдруг кому-то удастся встретить любовь благодаря мундиалю?

Спорт сближает: в последние недели в Москве как никогда легко знакомиться на улицах, а про веселье на Никольской говорят, кажется, все. С началом турнира в России стали активнее пользоваться Tinder — приложением для знакомств. Наши герои познакомились безо всяких приложений — они волонтерили или работали на Олимпийских играх в Сочи. И счастливы вместе до сих пор.

"Увидела его — и все поплыло. Как в кино". Анна и Алексей

Алексей хотел было жениться на Анне по расчету, но пришлось по любви. А началось все с волонтерства на Играх. "Увидела его — и все поплыло. Как в кино. Вот он стоит. Смотрю на него… Никого не существует, только он", — вспоминает она теперь. Ребята проболтали весь день, Алексей дал Анне свою толстовку — она замерзла. Несколько дней спустя Анна понесла ее возвращать — и щедро обрызгала ее своими духами. "Чтобы если он кому-то еще ее дал, было понятно: меченая территория", — смеется она.

Смотрите также
"Днем — лайт, а вечером — атака". Селфи и страсти Никольской улицы

Они работали на одном объекте, виделись каждый день, но Аня общалась с другим юношей. "Мы с ним поругались, и я плакалась у Леши на плече, — рассказывает она. — Потом говорю: "Поздно, надо ехать домой". Поцеловала его в щечку. А он меня в ответ — уже по-настоящему".

Поначалу Леша "держал оборону": он был из Тюмени, она из Омска. Расстояние небольшое, но все же расстояние. "Я говорила: "Буду приезжать к тебе…" Он ломался-ломался, потом я сказала: "Не хочешь — не надо". Развернулась и ушла, — вспоминает она. — И опять как в кино: я выхожу и понимаю — вот уйду сейчас, и у нас ничего не будет. Разворачиваюсь и бегу обратно. А он мне: "Я знал, что ты вернешься". Спустя несколько дней Алексей "застолбил" свои права: Аня согласилась пойти в кино с другим юношей, а Леша возмутился: "А кто сказал, что ты свободная?" Так они стали парой "официально".

© Личный архив Анны Стародид
Алексей и Анна

Алексей сделал ей предложение почти сразу. Он был курсантом военного училища, и со штампом в паспорте ему было бы проще выходить из казармы — меньше бюрократических проволочек. Разговор был такой: "Не подумай ничего личного, давай поженимся". — "Что? Мы знакомы месяц!" Прошло еще полтора года, они продолжили встречаться. "И как-то я просто посмотрела на него и подумала: хочу с ним прожить всю жизнь и родить ему детей". Вскоре стало ясно: они поженятся. И не ради штампа, а по любви.

В этом году Анна и Алексей должны были пожениться. Но свадьбу пришлось отложить: у Анны нашли онкологию. Сейчас она лежит в омской больнице. Алексей пока в Подмосковье. "Что будет дальше — зависит от Министерства обороны, — улыбается Анна. — Он военный, надо будет — стану переезжать вместе с ним". Из-за диагноза Ане пока нельзя на море. Но когда-нибудь они обязательно отправятся вместе "по своим местам".      

"Думала — вдруг не встретимся больше". Анастасия и Семен

Настя и Семен жили в Подмосковье: она в Королеве, он в Одинцове. А познакомились в Сочи. Оба поехали работать на одну компанию, бывшую спонсором Игр. И оба — случайно. Семену пришлось заменить коллегу, который не смог поехать в командировку. А Настя вообще собиралась устраиваться на работу в другое место, но не сложилось: "Мама потеряла визитку человека, который мог бы помочь с устройством. И буквально за два дня до моего вылета в Сочи — нашла". Ребятам повезло: все сложилось так, чтобы они оказались на Играх вместе.

Все начиналось как служебный роман: Семен проводил инструктаж, Настя думала о нем "какой симпатичный", но не предполагала, что с ним что-то получится — она вообще не за отношениями ехала. Сначала они жили в одном отеле, потом Настю переселили. "Я сидела там на полу, ловила связь, только чтобы с ним попереписываться, — вспоминает она. — И получалось, что мы целыми ночами так разговаривали". А потом у них наконец совпали выходные, и они пошли гулять и смотреть кино.  

© Анастасия Ерёмина
Анастасия и Семен Сорокины

"Мы оба понимали, что это не просто курортно-рабочий роман", — говорит Настя. Но, уезжая (у Семена вылет был на день позже), рыдала: "Думала — вдруг не встретимся больше". Встретились через день: Семен приехал к ней в Королев с букетом цветов. А еще через год сделал предложение. Сначала они планировали сыграть свадьбу в Москве, искали место, но что-то обязательно не подходило — либо по финансам, либо по времени. "И когда я уже почти опустила руки и не знала, что делать, у меня появилась идея — почему не отправиться в Сочи", — рассказывает она. Там все удалось организовать легко и быстро — как будто сам город помогал.

Настя и Семен женаты уже три года. Сочи для них до сих пор — талисман. А спорт — это праздник. "Матч Россия — Испания мы смотрели в Греции, недавно оттуда прилетели, — говорит она. — И немножко жалели, что были не в Москве. Здесь сейчас даже когда в метро едешь, чувствуешь себя как на фестивале".

"Я очень сильно ревновал". Ксения и Иван

"После матча Россия — Испания нам нужно было ехать к родителям Ксюши, с нами должны были еще друзья поехать, мы договорились стартовать в семь часов, — рассказывает Иван. — А тут началось дополнительное время. Я позвонил, сказал, что мы смотрим футбол. А они: "Мы тоже смотрим футбол". Спорт в семье Ивана и Ксении уважают, ведь их семья и появилась во многом благодаря ему.  

© Личный архив семьи Буяльских
Ксения и Иван Буяльские

Иван и Ксения учились в Кубанском аграрном университете, где была волонтерская программа. Как волонтеры стали ездить на тестовые соревнования в Сочи в 2012–2013 годах. "Там было много волонтеров из разных городов, а мы приехали из одного города, из одного университета, и старались держаться друг друга", — говорит Ксения. Ехали в одном купе, вместе проводили выходные и гуляли по городу, и "отношения крепли с каждой поездкой". Где-то между этими соревнованиями они почти незаметно из пары друзей стали просто парой.

Волонтерство в Сочи-2014 стало их первым совместным приключением. И первым большим испытанием для отношений: у ребят не совпадали графики, они работали в разных командах, причем Иван — среди девушек, а Ксюша — среди молодых людей. За месяц, который они провели на Олимпиаде, выходные у них совпали "пару раз". "Доходило до того, что у меня график с 6:30 до 13:00, а у Ксюши с 13:00 до 23:00, — вспоминает Иван. — Когда она приезжает, я уже сплю. Когда я ухожу — она уже спит. Я очень сильно ревновал". Но это испытание пара прошла не хуже наших спортсменов: их отношения только окрепли. "Иван очень ответственно относился к своей работе, всегда помогал мне, и я поняла, что это точно мой мужчина", — говорит Ксения.

Как говорят ребята, они вместе "шесть-семь лет", потому что они и сами не помнят, когда именно дружба превратилась в любовь. А женаты они почти год. Живут в Краснодаре и часто бывают в Сочи. Недавно ездили туда на матч группового этапа ЧМ между Швецией и Германией, в котором немецкий полузащитник Тони Кроос забил победный гол на 95-й минуте. "Мне кажется, ЧМ — это лучшее, что случалось в современной России, — говорит Иван. — Он дал нам и инфраструктуру, и праздник, и иностранцы посмотрели на Россию".

© Личный архив семьи Буяльских
Иван и Ксения Буяльские

А еще, вполне возможно, кто-то из волонтеров (или просто болельщиков) нашел друг друга на этом празднике. И через несколько лет ТАСС напишет о новых "спортивных" семьях.

Бэлла Волкова, Константин Крашенинников, Габриэла Чалабова

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Черчесов: поддержка Путина является дополнительной мотивацией для российских футболистов
6 июля, 14:14
Черчесов считает, что хорваты будут варьировать тактику по ходу матча ЧМ с россиянами
6 июля, 14:04
Любовь с Tinder и без: как спорт помогает создавать семьи
6 июля, 13:57
Фернандес: игра в топовых клубах не дает преимущества хорватам в матче ЧМ с россиянами
6 июля, 13:53
Черчесов: футболистам сборной России нельзя впадать в эйфорию перед матчем 1/4 финала ЧМ
6 июля, 13:48
Бобан: сборная России продемонстрировала на ЧМ-2018 свои лучшие качества
6 июля, 13:37
Инфантино: матч Испания - Россия стал одним из лучших на ЧМ-2018
6 июля, 13:33
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White