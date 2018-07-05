Тите: Неймар после травмы еще может прибавить в игровом плане

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене", начало - в 21:00 мск

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что нападающему Неймару еще есть куда расти в плане повышения качества игры после травмы, из-за которой он пропустил три месяца. Об этом тренер заявил на пресс- конференции перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с командой Бельгии. Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене", начало - в 21:00 мск. "Не нужно разбираться в футболе, чтобы понимать, что Неймару еще есть куда расти после травмы. Он заплатил большую цену, чтобы попасть сюда, на этот чемпионат мира. Сотрудники команды, ее врач прекрасно знают, насколько серьезной была его травма. Но время позволяет ему развиваться, это нормальная ситуация, он является суперигроком, он быстро восстанавливается", - сказал Тите.

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