Тите: Неймар после травмы еще может прибавить в игровом плане

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что нападающему Неймару еще есть куда расти в плане повышения качества игры после травмы, из-за которой он пропустил три месяца. Об этом тренер заявил на пресс- конференции перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира с командой Бельгии.
Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет в пятницу на "Казань-Арене", начало - в 21:00 мск.
"Не нужно разбираться в футболе, чтобы понимать, что Неймару еще есть куда расти после травмы. Он заплатил большую цену, чтобы попасть сюда, на этот чемпионат мира. Сотрудники команды, ее врач прекрасно знают, насколько серьезной была его травма. Но время позволяет ему развиваться, это нормальная ситуация, он является суперигроком, он быстро восстанавливается", - сказал Тите.
Также специалист не считает проблемой, что Неймар слишком долго лежит на газоне после того, как против него нарушаются правила. В общей сложности в матчах чемпионата мира он пролежал на траве 14 минут.
"Я уже говорил про Неймара, причем достаточно конкретно о том, что происходит. Я думаю, всегда можно прокрутить видео и посмотреть, что спровоцировало его поведение. Я рад, что он играет на максимальном уровне для своей формы", - сказал тренер.
"С коллективной точки зрения он дает нашей команде очень много: отбирает мяч, создает пространство для партнеров, даже контратакует чаще, чем я прошу. Он чувствует сопричастность с командой, переживает за нее. В остальном же пусть делает, что хочет", - добавил он.
Говоря о предстоящей встрече, специалист отметил, что игра двух команд, в составе которых собрано много технически сильных игроков, получится красивой. "Бельгия сильна тем, что созидает в игре, это, можно сказать, их знак качества. Наши команды играют в красивый футбол, у нас есть индивидуально сильные игроки, поэтому, думаю, это будет хороший матч", - отметил он.
Тите заметил, что перед игрой футболисты и тренеры сборной испытывают очень большое психологическое давление". Но мы постараемся с ним справиться, надо просто сосредоточиться на игре", - заметил он.