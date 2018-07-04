Стоунс: матч ЧМ против шведов не будет для сборной Англии проще, чем игра с колумбийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против сборной Швеции не будет для команды Англии легче, чем предыдущая встреча с колумбийцами. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник английской команды Джон Стоунс.
В 1/8 финала чемпионата мира англичане в серии послематчевых пенальти обыграли команду Колумбии со счетом 4:3 (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1). В четвертьфинале сборная Англии сыграет против команды Швеции.
"Это чемпионат мира, здесь нет легких соперников. Те же шведы - я не сказал бы, что с ними играть проще, чем с колумбийцами. Но мы будет отталкиваться от себя, от своей игры, а не от сборной Швеции. Надо только доставлять мяч до нападающих, чтобы у них были моменты", - сказал Стоунс.
Четвертьфинальный матч между сборными Англии и Швеции пройдет в Самаре 7 июля.