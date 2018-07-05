Уругвайский футболист Кавани тренируется по индивидуальной программе за день до матча ЧМ

Кавани получил отек мышцы ноги во встрече 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1)

БОР /Нижегородская область/, 5 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани тренируется по индивидуальной программе за день до матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Франции, передает с места событий корреспондент ТАСС.

В четверг команда провела тренировку на территории спортивного центра "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). Пресса была допущена на первые 15 минут занятий. В течение этого времени футболисты провели разминку и выполнили упражнения с мячом. Кавани, который получил отек мышцы ноги во встрече 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1), делал упражнения на другой половине поля. Он концентрировался на ходьбе и беге, изредка дотрагивался с мяча.

Сборная Уругвая в группе А победила команды Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0), заняв первое место в турнирной таблице.

В четвертьфинале сборная Уругвая сыграет с командой Франции. Встреча пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 17:00 мск.