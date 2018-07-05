Эксперт: российским футболистам будет морально проще играть с хорватами, чем с испанцами

Сборная России в матче 1/4 финала чемпионата мира сыграет против команды Хорватии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии будет морально проще для российской команды, чем прошедшая игра с испанцами. Такое мнение высказал бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков, чьи слова приводит "Газета.Ru".

"Против хорватов морально будет проще, чем с Испанией, да и в чисто футбольном плане команда Златко Далича куда больше дает соперникам играть. Так что атаковать наши в четвертьфинале будут чаще", - сказал Кирьяков.

Также эксперт отметил, что изменения, которые произошли у россиян с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной, дают положительные результаты. "Это отличный задел на будущее - за исключением нескольких игроков, которые завершат карьеры в национальной команде уже совсем скоро, у нас остается хороший костяк, получивший прекрасный импульс для дальнейшего прогресса. И мне думается, что на всем этом позитивном фоне россияне могут добиться даже большего", - добавил он.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3. В четвертьфинале россияне встретятся с командой Хорватии. Матч пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.